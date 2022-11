Roční dcera leží v nemocnici, přiznala expartnerka Jágra Kopřivová

„Do čtvrtka bylo vše v pořádku, pak ale byla Ella na poslední dávce povinného očkování a bum,“ svěřila se Veronika Kopřivová na Instagramu.

Její dceři lékaři diagnostikovali mastoiditidu, což je zánětlivé onemocnění sklípků spánkové kosti, které nejčastěji vzniká jako komplikace u zánětu středního ucha.

„Čekáme, až zaberou antibiotika, aby se vyhnula operaci. Včera musela pod celkovou anestezii, aby jí byla zavedena centrální žilní kanyla do krční žíly. Dnes jí píchli obě uši a čekáme na výsledky, co dál. Věřím, že operace nebude potřeba a naše láska bude brzy v pořádku,“ doufá modelka a přiznává, že je psychicky i fyzicky velmi vyčerpaná.

Veronika Kopřivová sdílí na Instagramu informace o zdravotním stavu dcery Elly (2022)

„Jsem nejvíc hotová, co jsem kdy byla. Naposledy jsem jedla včera oběd. Co vám budu povídat. Rodiče, co takový strach o dítě zažili, mě chápou. Nemám bohužel sílu reagovat na vaše zprávy, ale moc si jich vážím a děkuji za ně,“ dodala Kopřivová.

Dcera Ella se Kopřivové a jejímu partnerovi Miroslavovi Dubovickému narodila koncem května 2021. Modelka a model se vzali 22. února 2022. Žijí spolu od rozchodu blondýnky s hokejistou Jaromírem Jágrem.

I když Kopřivová nechtěla svůj předešlý vztah srovnávat s tím současným, prozradila, že v momentálním vztahu společně partneři sdílejí více věcí. Zřejmě tak narážela na fakt, že když byla s Jaromírem Jágrem, často kvůli hokeji trávili čas odděleně.

S hokejistou se modelka seznámila v roce 2015 na Floridě, kam se vyučená kadeřnice a finalistka Miss, která si kdysi přivydělávala i tancem u tyče, vydala studovat angličtinu. Oznámení o rozchodu po čtyřletém vztahu s hokejistou přišlo poté, co Veronika Kopřivová přestala skrývat nového přítele, bronzového Muže roku 2016 Dubovického, se kterým strávila dovolenou.