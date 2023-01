Jágrova expřítelkyně Kopřivová přiznala krizi: Nevím, co bude dál

„Teď jsem si měla balit kufr, za pár hodin sedět v letadle a užívat si dovču. Místo toho jedu z předoperačního vyšetření a dál teď sama nevím, co bude,“ svěřila se Veronika Kopřivová na Instagramu.

Poslední půlrok byl pro bývalou přítelkyni Jaromíra Jágra náročným obdobím, a to hned v několika směrech.

„Práce, povinnosti, být mámou, to prostě neodložíte, tak si člověk vše zpracovává za pochodu a dál funguje. Pak to vypadá, že si vše sedá, a bum, je tady mnohem horší období, které by mě nenapadlo, že se mi bude dít, ale děje se. Já vím, je to hodně obecný, ale víc sdílet nechci,“ doplnila mnohoznačně s tím, že už jen toto veřejně napsat ji stálo velký kus odvahy.

Veronika svým fanouškům chtěla především ukázat, že za jejím „úsměvem a dokonalým insta životem“ není vždy jen to hezké.

„Jsem taky jen obyčejný člověk. Já jen jestli si teď procházíte nějakým obdobím, tak to zvládnete, vždycky to zvládneme. Ve finále nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř. Já vím, útěcha na h***o, co, taky mě to nepovzbudilo, ale to je život. Jednou tak a pak zas tak.“