Herečka Táňa Pauhofová bude poprvé maminkou

„Je to fantastická zpráva. Těším se, že budu otec. Samozřejmě člověka napadne, že se dítě narodí do těžkých časů. Je to zvláštní, neboť život je zároveň největší dar,“ uvedl Pastirčák pro deník Plus 1 Den.

Herečka a o deset let mladší hudebník se dali dohromady ve Slovenském národní divadle v roce 2018, svatbu měli v září loňského roku.

„Manžel je muzikant, dělá elektronickou hudbu, hudbu k filmům i divadelním představením. Po představení přijdu domů kolem jedenácté, jdu vařit nebo vysávat nebo žehlím, peču. Líbí se mi na tom, že je okamžitě vidět výsledek,“ prozradila před časem o svém manželství v primácké show 7 Pádů Honzy Dědka.

Táňa Pauhofová, která je často obsazovaná v českých filmech jako Přání Ježíškovi, Bábovky, Poslední aristokratka, Po čem muži touží, Lída Baarová nebo Hořící keř, v minulosti osm let chodila s kolegou Tomášem Maštalírem. Byla spojována i s hip-hopovým tanečníkem Danielem Antálkem ze skupiny The Pastels a v roce 2015, když natáčela s režisérem Filipem Renčem film Lída Baarová, byl jejím partnerem podnikatel Martin Vaľovský.