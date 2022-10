Táňa Pauhofová porodila. Její manžel prozradil pohlaví a jméno dítěte

Zatímco herečka k fotkám napsala „Miluji“, její manžel přidal i informaci o jméně jejich prvního společného potomka. „Jsem moc hrdý otec. Hrdý na mé dvě nejodvážnější holky. Táňa a Míla,“ napsal novopečený tatínek v angličtině na sociálních sítích.

Zprávu o těhotenství herečka potvrdila letos v dubnu. S hudebníkem mladším o deset let se dali dohromady ve Slovenském národní divadle v roce 2018, svatbu měli v září loňského roku.

Táňa Pauhofová v rozhovoru pro iDNES.cz ještě před porodem prozradila, že se na novou roli těší. Herečka zároveň přiznala, že si na mateřství ráda počkala.

„Nemám pocit, že by mě doteď cokoliv tlačilo. Já si myslím, že věci jsou tak, jak mají být. Miminko přišlo tehdy, kdy cítilo, že může přijít do super rodiny. Tak přišlo ve svůj správný čas. Je jasné, že se teď ponořím do této role, protože je velmi důležitá. Potom uvidíme, co nás společně bude čekat dál,“ řekla herečka s tím, že si od práce dá na jistý čas pauzu. „Jestli si myslíte, že bych z porodnice utíkala hned někam na plac, tak až takhle běsná tedy nejsem.“

Táňa Pauhofová, která je často obsazovaná v českých filmech, například Přání Ježíškovi, Bábovky, Poslední aristokratka, Po čem muži touží, Lída Baarová nebo Hořící keř, v minulosti osm let chodila s kolegou Tomášem Maštalírem. Byla spojována i s hip-hopovým tanečníkem Danielem Antálkem ze skupiny The Pastels a v roce 2015, když natáčela s režisérem Filipem Renčem film Lída Baarová, byl jejím partnerem podnikatel Martin Vaľovský.