Modlím se, aby miminko bylo zdravé, říká herečka Táňa Pauhofová

Jste v požehnaném stavu. V kolikátém měsíci a jak vám to dává zabrat?

Jsem už těsně před finále. Ještě chvilku to potrvá. Tedy uvidíme, jak se miminku bude chtít. A jak mi to dává zabrat? Chvílemi velmi. Jsou lepší dny i horší. Ale pokud nejsem v nemocnici, tak je to super. Vzhledem k tomu, že se opravdu moc těším, tak si rozhodně nebudu stěžovat.

Máte z něčeho obavy? A co z toho všeho plánování nejvíce prožíváte?

Obavy má podle mě každá maminka čekatelka. Já se spíš nejvíc soustřeďuji, věřím a modlím, aby bylo miminko zdravé. To je pro mě alfa a omega všeho.

Když člověk trošku zagoogluje, tak se dozví, že tatínek vašeho potomka je o deset let mladší než vy. Považujete to za výhodu?

Já to nějak neřeším. Většinou to řeší bulvár nebo média. Ale my dva to ve vztahu vlastně vůbec nemáme jako téma. Je to tak, jak to je. Oba se těšíme.

Ten věk je u vás takový zavádějící. Když se na vás člověk podívá, musí si dvakrát ověřit, kdy jste začala natáčet…

Ano, začala jsem natáčet velmi brzy. Už je to dlouho. Ale jak říkám, u nás ten věk není žádné téma.

Pohlaví a jméno dítěte jste se rozhodla odtajnit před jeho narozením, nebo až poté, co přijde na svět?

Hlavně bych se ráda snažila vyhnout všemu, co je spojené se slovíčkem tajné. Protože ono to není tajné. Já to akorát říkám lidem osobně a neříkám to do médií. Protože vás tady sice vidím, ale nevidím všechny ty ostatní, kterým to říkám. Tajné to není. Všichni, které jsem osobně potkala, to už dávno vědí. A ostatní se to dozví potom.

Jste ráda a máte to jako takový pomyslný splněný bod v hlavě, že už vás potom nic nebude honit dopředu s tím, že jste něco promeškala, když jste si užila i krásné velké hlavní role a teď se budete moci na sto procent věnovat mateřství?

Nemám pocit, že by mě doteď cokoliv tlačilo. Já si myslím, že věci jsou tak, jak mají být. Miminko přišlo tehdy, kdy cítilo, že může přijít do super rodiny. Tak přišlo ve svůj správný čas. Je jasné, že se teď ponořím do této role, protože je velmi důležitá. Potom uvidíme, co nás společně bude čekat dál.

Táňa Pauhofová a Jonatán Pastirčák (Bratislava, 24. října 2019)

Chystáte pauzu od herectví?

Na chvilku určitě. Jestli si myslíte, že bych z porodnice utíkala hned někam na plac, tak až takhle běsná tedy nejsem. (smích)

Když se nad tím zamyslíte, považujete se za vybouřenou?

To též nikdy pro mě nebylo téma. Nikdy jsem neměla nějaké pnutí na bouření. Když se potřebuji chvilkově vybouřit, tak to udělám. Ale vlastně je to asi normální, že čím jsem starší, tím víc miluji a oceňuji ve vnitru sebe samotné pokoj a klid.

Myslíte si, že vaše životní energie a elán má co do činění s tím, že životem jdete s o dekádu mladším partnerem?

Nemyslím si, že ten věk má na to jakýkoliv vliv. Měla jsem i starší partnery, teď mám mladšího partnera. Věk a to, kolik je komu roků, nevypovídá za každou cenu o tom, jaký ten člověk je. Spíš jak dokáže zpracovat zkušenosti, které má. Takže nevím. Zatím nejsem ani já ve věku, kdy bych ten svůj prožívala jakkoliv hystericky. Přijde mi, že můj věk je super a věk mého muže také. To je vše, co k tomu povím.

Už se vám někdo dopředu pere o hlídání?

No, nevím, jestli pere, ale už jsem dostala nějaké nabídky, tak se moc těším! (smích)