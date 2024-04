Sexy Sandra Nováková pózovala pro Playboy. Focení schválil manžel

„Manžel říká, že mám posledních čtrnáct dnů na to, nafotit Playboy. Pak už je to pasé,“ okomentovala Sandra Nováková nabídku do titulní strany Playboye před svými narozeninami. „Manžel si přeje mít dívku z Playboye, tak mu ten sen ráda splním.“

Režisér Vojtěch Moravec naznačoval, že éra fotografování pro pánský magazín se u herečky krátí, přesto si to jeho manželka užila. Pod taktovkou fotografky Anny Koniaevy vznikly snímky plné půvabu, ženských křivek a sexappealu. Podle tvůrců fotky zavedou čtenáře do světa hravosti, rafinovanosti a smyslnosti.

Sandra Nováková před deseti lety v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že má menší problém s nahotou, protože se stydí. Je podle ní přitom jedno, jestli jde o natáčení lechtivých scén ve filmu, nebo focení aktů. Na některé z nich přitom není moc hrdá.

„Teď už vybírám opravdu pečlivě. Těch omylů mám za sebou docela dost. Jsou i některé fotky, na které nejsem úplně pyšná,“ řekla v létě 2014 herečka, která má také negativní zkušenost se zveřejněním fotografií bez jejího souhlasu. „Mám za sebou pár fotek, které třeba unikly z natáčení. Někdo je prostě prodal bulváru.“

Sandra Nováková na obálce magazínu Playboy (květen 2024)

Hereččin manžel loni v žertu prohlásil, že když Sandra Nováková ve filmu ukázala prsa, bylo hotovo a definitivně se do ní zamiloval.

„Já jsem znal Sandru rozhodně déle než ona mě. Protože jsem koukal na seriál Bylo nás pět. To byl crush. Úplně. Dospěl jsem v tom závěru, kdy oni se dají dohromady a chytnou se za ruce. Tam jsem se dojal a zamiloval. Pak byl Protektor, kde ukázala prsa. A bylo to hotový,“ prozradil Moravec v srpnu 2023 v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.