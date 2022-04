Když vás nikdo neobsadí, musíte si film udělat sami, vtipkuje Nováková

Na svém kontě už máte mnoho filmových i seriálových rolí. Jak jste se vlastně stala herečkou, byl to váš dětský sen?

Nebyl to můj dětský sen, spíš to tak nějak přirozeně vyplynulo, protože v dětství jsem poměrně hodně hrála. Jak před televizní kamerou, tak i v divadle. Od malička jsem navštěvovala Dismanův rozhlasový dětský soubor, kde jsme se mimo jiné učili i správně mluvit, přednášet, zpívat a hrát divadlo. Byla to vlastně taková konzervatoř pro děti. No a když v něčem vyrůstáte, je celkem přirozené, že jdete tou cestou dál.

Aktuálně se s partnerem Vojtěchem Moravcem věnujete také psaní scénářů. Jak k tomu došlo?

Za to v první řadě vděčím Vandě Zaplatílkové Hutařové, která mě jednoho dne oslovila s nabídkou podílet se na vzniku scénáře. Chtěla tenkrát napsat seriál typu Sex ve městě, ale o matkách. No a mně se ten nápad zdál natolik zajímavý, že jsem souhlasila a přemluvila ji, ať napíšeme film, protože film o matkách v našem prostředí ještě, pokud vím, natočený nebyl. Ukázalo se, že jsem měla pravdu, protože divačky byly po tomhle tématu lačné. Na to, že jsme byli první „pocovidový“ film a otevírali jsme kina, tak jsme měli poměrně slušnou návštěvnost.

Jako scénáristka máte za sebou tedy už dva filmy. Matky, který měl premiéru v loňském roce, a Hádkovi, který by se měl v kinech objevit letos. Co plánujete dalšího?

V současné době máme s Vojtou rozepsané dva scénáře a další dva náměty. Ale teď šlo psaní na druhou kolej, protože začínáme točit osmidílný seriál, který se bude realizovat převážně na Slapech. Já v něm mám hlavní ženskou roli a Vojta režíruje, takže teď muselo jít všechno ostatní stranou.

V obou zmíněných filmech jste si i zahrála. Psala jste si role přímo na míru?

Vlastně ano. U Matek jsem si vymyslela postavu Zuzany a byla mi asi nejsympatičtější, a tak nějak jsem doufala, že bych si ji i zahrála. A když se mě pak jednoho dne sama Vanda zeptala, jestli si ve filmu chci zahrát a koho z těch čtyř Matek, už jsem měla vlastně vybráno. Ale měla jsem radost, že to šlo z Vandiny hlavy, obsadit mě. U Hádkových už jsem ovšem tak skromná nebyla. Od začátku jsme s Vojtou vymýšleli příběh, ve kterém budu hrát hlavní roli. To víte, když vás nikdo do celovečerního filmu neobsadí, musíte si tu příležitost vytvořit sami (smích).

Ve filmu Matky jste si zahrála společně se svými synem Mikulášem. Jaké to bylo?

Skvělé. Nemuseli jsme vlastně nic hrát. Když mu ve filmu říkám: Miluju tě, nebo dávám pusu a naopak, nebylo to hrané. A on se v prostředí natáčení pohybuje od miminka, takže jsme věděli, že nebude na place nervózní, ale jako ryba ve vodě.

Ještě nám povězte něco o zmíněných Hádkových.

Premiéra je plánována na 14. července a je to komedie o rodině, která se pořád hádá, takže Hádkovi. Dva bratři a jejich ženy se jednoho dne vydají do bytu dědečka, aby si obhlédli, kolik by jim jeho prodej mohl hodit. Navzájem o sobě nevědí a oba páry se proto v bytě překvapí a nachytají. Rozepře o dědictví je ale jen prvním z mnoha, Hádkovi se totiž neshodnou opravdu na ničem. Je to komedie plná všech emocí a máme z ní ohromnou radost.

Je jasné, že práce herečky je často časově náročná. Jak své pracovní povinnosti skloubíte s časem pro rodinu a svými koníčky?

Vlastně mi to jde celkem dobře. Já jsem se kdysi dávno, když se u mě objevily nějaké zdravotní potíže zařekla, že už si nikdy nevezmu víc práce, než bych fyzicky a psychicky v pohodě zvládla. Vlastně nerada dělám dva projekty zároveň a celkem se mi to až na pár výjimek daří. Takže se snažím mít i při práci čas na rodinu. Teď na Slapech to bude trochu náročnější, ale pak budu mít před sebou celé prázdniny, které si s Mikulášem maximálně užijeme.

Jak nejraději trávíte svůj volný čas?

S rodinou.

Nelze nezmínit, že vypadáte skvěle. Máte nějaký tip, jak se udržet v kondici?

Jak už jsem zmínila, myslím na sebe a snažím se úplně nepřepínat, hodně spát, občas cvičit, dobře jíst a mít stále úsměv na tváři, takže hlavně pozitivně přemýšlet. Nezávidět, ale naopak pomáhat, když můžu. A jednou za čas si dávám detox od zpráv.

Máte nějaké životní motto?

Být takovým člověkem, abych se na sebe mohla kdykoliv podívat do zrcadla a nestyděla se za sebe. Prostě být dobrým vzorem pro mého syna.