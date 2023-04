Miluju módu, potřebovala bych vydělávat víc, přiznává Sandra Nováková

Co to s vámi provedli v novém primáckém seriálu Banáni?

Potřebovali jsme ze mě udělat Šárku, což je paní, která trošku rezignovala nad svým životem. Je ustaraná, má hodně práce, je špatně placená, má hluboko do kapsy a už se o sebe moc nestará. Její jediná priorita je spokojený život svých dětí, což dodržuje.

Toto ze mě udělaly strašně šikovné holky, kostýmní výtvarnice Katarína Chválová a umělecká maskérka Anděla Bursová. Musím jim za to poděkovat. Vždycky říkám, že když schytáte takhle dobrého kostýmního výtvarníka a uměleckého maskéra, tak oni tu práci odvedou za vás. Holky mi vyrobily tu postavu a já už to teď mám hrozně jednoduché. Přijdu na plac, odříkám věty a je to.

V čem tkví kouzlo vydržet v práci i doma s manželem a režisérem v jedné osobě, dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu?

Asi v tom, že jsme na sobě trošku závislí. A také že se fakt strašně milujeme, obdivujeme, jsme nejlepší kamarádi a baví nás to spolu.

Rozhovor děláme v improvizované samoobsluze. Můžete si, coby známá herečka, v klidu nakoupit?

Asi jo. Je ovšem pravda, že čím jsem starší, tím víc se moje nákupy přesouvají na internet. Ale normálně s tím nemám problém, nasadím brýle a jdu nakupovat.

Diváci se určitě dočkají i nějakého dramatického výstupu. Máte v paměti nějaké drama ze supermarketu?

Asi ani ne. Nekradu, takže normálně vždycky zaplatím všechno, co si nakoupím, takže žádný drama v obchoďáku jsem nezažila. (smích)

Mluvila jste o prioritách své postavy. Jak byste popsala svoje momentální priority v životě, kromě toho, že potřebujete odvést stoprocentní výkon před kamerou, aby se manžel režisér nezlobil?

Určitě je na prvním místě rodina. Asi není nic víc. Pak samozřejmě miluju svoji práci a jsem hrozný perfekcionalista, takže i to je pro mě důležité a chci vždycky tu postavu odevzdat tak, abych se za to nemusela stydět.

Jak jako žena vnímáte čas? Řekla byste, když se podíváte do zrcadla, že vám svědčí, nebo že utíká moc rychle?

Tak když se podívám do zrcadla teď, tak se musím přiznat, že se vždycky trošku leknu. (smích) Ale jinak mám výhodu, my to máme v rodině, jsme takoví zakonzervovaní. Možná, já jsem tomu vždycky říkala, že jsme trošku nedovyvinutí a vypadáme prostě všichni mladě. Máme to už od dětství a táhne se to se mnou. Takže na to, že teď oslavím čtyřicáté první narozeniny, tak docela dobré.

Někdo by řekl o dekádu méně.

Vlastně to nemusím moc řešit, takže v tom mám výhodu.

Ve kterých ohledech podléháte trendům?

Miluju módu. Tak asi tam bych potřebovala vydělávat mnohem víc peněz.

Musí vás někdo hlídat s finančním stropem, a potom případně také na nákupech?

Hlídá mě samozřejmě Vojta, takže to už jsme museli zavést nějaká pravidla, abych všechno neutratila za kabelky a botičky.

Máte nějakou opečovávanou kolekci, nějaký fakt evergreen?

Mám naštěstí svoji úžasnou stylistku Džamilu Novák, která mě obléká na různé akce, takže nemusím utrácet tolik peněz. Můžu si půjčovat oblečení i díky ní.

Co ty nejdražší kousky, které u vás doma v šatníku najdeme? Co to je?

Nějaké luxusní kabelky a náušnice, ale asi bych nejmenovala.

Bude to třeba tak dva tisíce eur za kus?

Ty jo, tak to já neumím teď takhle rychle přepočítat.

Tisíc krát dvacet pět. Já to schválně neříkal v korunách.

(smích) Mně matematika nejde!