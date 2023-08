Když ukázala prsa, bylo hotovo, řekl režisér Moravec o herečce Novákové

„Já jsem znal Sandru rozhodně déle než ona mě. Protože jsem koukal na seriál Bylo nás pět. To byl crash. Úplně. Dospěl jsem v tom závěru, kdy oni se dají dohromady a chytnou se za ruce. Tam jsem se dojal a zamiloval. Pak byl Protektor, kde ukázala prsa. A bylo to hotový,“ prozradil Vojtěch Moravec.

Do jejich prvního setkání však v tu chvíli ještě pár let zbývalo. „V roce 2011 mi náš společný kamarád Ondřej Brzobohatý, který chodil na Barování, říkal, že má dobrého kamaráda, kterému dělá hudbu k filmu, a že je to velmi talentovaný člověk a že si myslí, že bychom se měli poznat, a ať přijdu na premiéru toho filmu,“ vzpomínala Sandra Nováková.

Ona byla v té době v jiném vztahu, nicméně na premiéru přišla. „A zamilovala jsem se do Vojty skrz ten film, aniž bych ho viděla. Po té premiéře jsme se potkali u baru. On tam byl taky ve vztahu. Stejně jsme propařili noc. I s těmi našimi vztahy,“ vzpomínala herečka na jejich první setkání, kterému sekundovali jejich tehdejší partneři. „On mi dokonce podával pití,“ dodal pobaveně Vojtěch Moravec.

„Ale tak to bylo takový nevinný povídání. Pak rok nic. Mezitím jsem se podívala na všechny Vojtovy studentský filmy, trošku jsem si ho prolustrovala a maličko jsem ho začala stalkovat,“ přiznala Nováková.

Když se pak připravovalo silvestrovské Barování pro televizi, sháněli režiséra. Herečka se snažila prosadit právě Vojtu Moravce, protože ho už rok sledovala. „Ale tam se to moc nezdálo, říkali, že je moc mladej a nezkušenej, že by to chtělo někoho se zkušeností s televizním záznamem. Tak jsem hned volala Vojtovi a on byl zrovna v Americe a točil dokument o Miloši Formanovi,“ vyprávěla herečka.

Sandra Nováková, Vojtěch Moravec a jejich syn Mikuláš na premiéře filmu Matky (21. června 2021)

„Hm, byl jsem v Hostivaři před pekárnou, za Formanem jsem měl letět až za týden, ale tak jsem jí to řekl, viď,“ překvapil svoji ženu netušenou informací režisér.

„Cože, fakt? No tak to je hustý… Aha, no nakonec to v té televizi dopadlo. Byli jsme na pracovním obědě, byl to dlouhý oběd, neměli jsme si moc co říct, byli jsme oba ze sebe nervózní. No a pak se ještě něco stalo a pak byl jeden takový večírek a od té doby jsme spolu. Ale já jsem ještě nebyla rozejitá,“ přiznala Nováková.

Od té doby jsou spolu v harmonickém vztahu, i když ani jim se hádky nevyhýbají. „Já se urazím a mlčím. Protože chci náš vztah zachránit a vím, že kdybychom se hádali dál, tak to blbě dopadne,“ řekla Sandra Nováková.

„Ty chceš zachránit vztah tím, že mlčíš? To se musí vyřešit. I když se ti omluvím, jsi dál uražená,“ kontroval Vojtěch Moravec.

„Ty se mi omluvíš? V životě ses mi neomluvil. Kdyby ses mi uměl omluvit, vůbec nedochází k těm sporům,“ dodala herečka.