Miliardář Chlad se oženil. Dceru Blaženy ze Slunce seno si vzal na Maledivách

„V chomoutu,“ napsal Richard Chlad v pátek odpoledne stručně na Instagram k fotografiím z pláže, kde stojí po boku své manželky Anny Marie Kánské. „Tak, sranda končí,“ pobavil své sledující slovy ve videu, které nahrál krátce předtím cestou na svatební obřad, kde si se svou láskou řekli vzájemně ano.

Nevěsta měla dlouhé šaty na míru, hedvábnou bílou róbu na ramínka zdobenou perlami. Ženich zvolil pro svatební den v exotice světlé bermudy s vestou a bílou košili. Po obřadu dostali oba novomanželé květinový věnec na krk.

Svatba na Maledivách se konala jen za přítomnosti svědků, s rodinami a přáteli oslaví novomanželé svůj sňatek až po příletu do Česka.

„Svědci přiletěli z Česka, jsou to naši letití přátelé. Martin Pavlík, který se mi hodně dlouho stará o auta a jsme kamarádi už víc než deset let, a jeho přítelkyně Adriana. Je to výborná kamarádka Anny, lékárnice, má vysokou školu, takže to bude opravdu takový klídek a pohoda,“ popsal podnikatel před svatbou pro web Expres.cz.

Richard Chlad a dcera herečky Veroniky Kánské, známé díky roli Blaženy z filmů Slunce seno, se zasnoubili loni v říjnu. Bývalý automobilový závodník a podnikatel v oblasti hazardních her žije s blondýnkou ve své rezidenci v Dobřichovicích už tři roky.

„Během narozeninové plavby v Chorvatsku jsem oficiálně požádal rodiče o Aniččinu ruku. Oba souhlasili,“ svěřil se tehdy miliardář webu Expres.cz. Uvedl, že vztah s o třicet let mladší partnerkou funguje naprosto perfektně a je jim spolu skvěle mimo jiné i proto, že jeho láska není žádná fiflena. Na zimu přesídlili společně do domu na Tenerife a na léto vyrazili se svou jachtou již tradičně na Jadran.

„Svatba nebude žádná megalomanská událost ve stylu balkánských svateb. To určitě ne. Budeme tam jen my dva, svědci a vybereme nějaké příjemné místo,“ řekl už loni známý milovník rychlých aut s tím, že potomka s partnerkou neplánují.

„To v žádném případě už nechci a to samé Anna. Nejlepší antikoncepcí je, když jedeme na nějakou delší cestu a vidíme na vlastní oči to, co už léta říkám. Že dnes rodiče moc neumí své děti vychovávat,“ dodal Chlad.

V roce 2021 promluvila o vztahu své dcery se známým českým miliardářem také její matka, herečka Veronika Kánská, která se už roky věnuje povolání knihovnice.

„Hodně lidí vztah mladé holky a mého vrstevníka odsuzuje. Já říkám, že to je její a jeho život. Anička je dospělá a chytrá. Je to inženýrka. Tak asi ví, co dělá. Asi jí to takto vyhovuje. Vždycky měla a chtěla starší partnery, protože se stejně starými kluky si nerozumí a nemá si s nimi co říct. Konečně našla partnera, se kterým je spokojená,“ řekla během rozhovoru v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.

„Mají si o čem povídat, cestují a pořád spolu cvičí, což jí také vyhovuje. Takže mají v podstatě prima život. Na to si člověk zvykne. Když jsem přišla poprvé k Richardovi do baráku, říkala jsem si: ‚Panebože, dům 60+1 a level milion‘. Ale při dalších návštěvách už se mi to líbilo,“ dodala Kánská, která má kromě Aničky ještě dvacetiletého syna Adama.

Majitel mnoha luxusních aut a čtyřnásobný otec Richard Chlad se před vztahem s Annou Marií Kánskou na veřejnosti objevoval s Miss Europe 2016, blondýnkou Liou Keesovou. Po rozchodu řekl, že „silikonek má už dost“ a naznačil, že jeho bývalá měla velký problém s alkoholem. Podle rodačky z Kyrgyzstánu však nešlo o alkoholismus, ale o žárlivost ze strany Chlada.

Český miliardář se na Instagramu rád chlubí novými úlovky ve svém vozovém parku. Svůj první milion vydělal podnikavý Chlad před mnoha lety nákupem zboží a jeho následným prodejem.

„Videokazety, videa a digitální hodinky. Nakupoval jsem je a prodával. Na víkend jsme vždy jeli za hranice a zpátky přivezli auto narvané zbožím,“ popsal Richard Chlad v minulosti ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz.

VIDEO: Richard Chlad v podcastu Vlastní cesta (2022):