Plameny poblíž ráje celebrit. Na Tenerife mají hnízdo Bendová, Ztracený i miliardář Chlad

Hudebník Michal David vlastní na Kanárských ostrovech hned tři nemovitosti. Poslední z nich, kterou pronajímá, si pořídil přes realitní kancelář Tenerife Real byznysmena Vlastimila Hájka a jeho manželky Zuzany Belohorcové, kteří na Tenerife po přestěhování se z Floridy už dva roky žijí a úspěšně podnikají.

Loni prodali nemovitost například Šárce Grossové, vdově po expremiérovi Stanislavu Grossovi. Podle Hájka má na Tenerife byt či dům spousta českých celebrit, předních zpěváků i herců. Koupi však před veřejností mnohdy tají.

Ve Španělsku vlastní nemovitost například Ivana Gottová, či Štefan Margita, který s manželkou Hanou Zagorovou jezdil rád na dovolené do Málagy. Na ostrov Tenerife nedá dopustit ani muzikant Xindl X, který tam v době pandemie s rodinou strávil velkou část roku. Zda si tam také on koupil nemovitost, není jasné. Španělsko si zamilovala také zpěvačka Tereza Kerndlová s manželem Reném Mayerem. Ti si svůj vysněný dům pořídili v letovisku Estepona.

O zpěvákovi Marku Ztraceném se nedávno psalo, že na Kanárských ostrovech koupil nemovitostí dokonce několik. „Informace o tom, že jich snad mělo být dokonce pět, jsou scestné. Nepřišlo mi to zajímavé, svěřovat se s tím, byť jen přátelům, nebo dokonce do médií. Přišlo by mi to vychloubačné a takový já nejsem. Šlo mi spíše o to, někde složit hlavu a být tam ztracený,“ svěřil se Expresu s tím, že jediné, co si přál, bylo, aby o tom nikdo nevěděl. „Vidím to trochu jinak než někteří mí kolegové, které mám mimochodem rád, ale nevidím důvod, proč o tom mluvit,“ dodal. Apartmán na Tenerife se dvěma ložnicemi a koupelnami vyjde nejméně na 6 milionů korun.

Patricie Pagáčová a její manžel Tibor Pagáč investovali do nemovitosti na Tenerife letos. Pořídili si mezonetový apartmán, který herečce dohodila kolegyně Alice Bendová. Nemovitost prý měla původně vyhlédnutou pro sebe. Pagáčová plánuje na Tenerife občasné dovolené s rodinou a doufá ve výdělek z pronájmu.

„V červnu jsem se na ten byt byla podívat, v červenci se koupil a teď se tam chystám v srpnu už do nového, kdy bude vymalováno, nový nábytek, aby se to od podzimu mohlo začít pronajímat,“ řekla pro Expres.cz.

Své apartmány, z nichž jeden nabídla letos na sociálních sítích k prodeji, má i Alice Bendová. Kupce láká na parádní výhled na oceán, komfortně vybavený byt se vším všudy i zázemí komplexu, v němž nechybí ani velký venkovní bazén.

„Prodáváme jeden z našich investičních apartmánů přímo u pláže s nádherným výhledem na oceán a hory v srdci Los Gigantes na západním pobřeží. Není v tom nic jiného, než to, že dáváme peníze do kupy na jinou naši soukromou investici,“ napsala v červnu na Instagram herečka s tím, že za nemovitost požaduje 6 455 000 korun.

Loni se v jednom z rozhovorů vyjádřila, že „pronájmem nemovitosti v zahraničí příliš nezbohatnete“. „Ve Španělsku to funguje samozřejmě úplně jinak, trh s realitami je tam stabilní. U nás je to nahoru dolů a miliony pak létají,“ řekla v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou Bendová, kterou fanoušci pravidelně oslovují s radou o koupi nemovitosti v zahraničí.

„Poradila bych strašně ráda. Ale rovnou všem říkám, že na tom místě musí fyzicky být, navázat se na člověka, který to tam dělá, registrovat se tam k tomu, abyste mohli vůbec pronajímat a podobně. A pak rázem zjistíte, že to co se týká výdělku, není zas taková pecka. Odvádíte daně vládě, ty nejsou také úplně nízké, je to třeba 20 až 25 procent. Dalších 25 procent z nájmu jde agentuře, která se o nemovitost stará, což je nutnost, pokud nejste na místě vy,“ vysvětluje.

„Někdo musí také pravidelně vyprat povlečení a uklidit. Já pronajímám na období týdnů. Jsou z toho docela dobré peníze, když se to pak sečte, ale není to rozhodně na zbohatnutí, nebo na to, že si z toho jednou pořídím další apartmán, jak by si někdo možná představoval. Půlka jde pryč a tak zbude většinou akorát na to, že když tam pak s rodinou přiletíte, tak tam za peníze získané z pronájmu chvíli žijete. Což je vlastně super,“ řekla herečka.

Kvůli vypuknutí rychle se šířícího lesního požáru na Tenerife muselo být v posledních dnech evakuováno několik vesnic. Reality našich celebrit však podle podnikatele Vlastimila Hájka v ohrožení nejsou.

„My jsme na jihu. Nic se neděje. Nemáme žádný plamen za barákem. Je to asi 60 kilometrů od nás, našich nemovitostí i klientů. Jediné, co je, že ze včerejška na dnešek trochu létá popílek a je trochu i v moři. Ale už to mají pod kontrolou,“ řekl v pondělí na dotaz redakce iDNES.cz.

Pobřeží u Los Cristianos na Tenerife

Podle webu Expres.cz s Hájkem v poslední době přetrhávají kontakty mnohé celebrity, mezi nimi například i miliardář a automobilový závodník Richard Chlad. Oba se znají už řadu let a pravidelně se potkávali v dobách, kdy měli oba nemovitosti v Miami. Teď už se poměrně dlouho nebaví, podle Chlada jsou za tím útoky na jeho snoubenku Annu Marii Kánskou.

„Mrzí mě celá situace okolo Vlasty a Zuzany, stále je mám někde uvnitř jako kamarády. Díky nim jsme přijeli na Tenerife a s jejich pomocí koupili náš vysněný dům a byli všichni šťastní. Vše se ale začalo tak nějak nenápadně rozpadat po Novém roce, kdy jsme se společně s Annou vymezili proti Vlastovu společenskému diktátu, s kým se můžeme na ostrově stýkat. Vrcholem byly výčitky z Vlastovy strany, proč sledujeme třeba Alici Bendovou, paní Vladimíru i naše známé z Marbelly, které Vlasta se Zuzanou společensky exkomunikovali,“ vysvětlil letos v červnu v obsáhlém vyjádření miliardář.