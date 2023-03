Z moderátorky erotických pořadů Belohorcové je realiťačka na Tenerife

„Když přišla pandemie a potom protesty, říkali jsme si, že asi s tou bezpečností to tam není až tak ideální. A už dřív jsme uvažovali, že změníme pole působnosti. V hledáčku jsme měli Portoriko, potom Havaj, ale všechno to byly takové destinace… Portoriko je každý rok zkoušené hurikánem, Havaj je zase strašně daleko,“ řekla Zuzana Belohorcová.

Nakonec se rozhodli přijít zase trochu blíž směrem do Evropy. „Tenerife je autonomní stát, takže má svoje pravidla. Žijeme si tam krásný, pohodový život. Klimatem je to podobné tomu miamskému. Takže to byl velmi příjemný přesun,“ míní.

Připustila také, že si člověk snadno zvykne na teplé klima. „Probudit se každé ráno do teplého slunečného dne chce asi každý,“ dodala s tím, že Tenerife má čtrnáct klimatických pásem. „Teď nedávno jsem s dětmi absolvovala sáňkovačku na Teide.“

Když se s manželem Vlastimilem Hájkem, dcerou Salmou a synem Neviem na tento španělský ostrov přestěhovali, nejprve přemýšleli, že by si splnili svůj dávný sen a otevřeli si nějakou kavárnu či restauraci na pláži. Pak ale převážily pragmatické argumenty, a tak se rozhodli, že se budou i nadále věnovat tomu, s čím už mají zkušenosti, tedy realitám.

„A jsme rádi, že jsme do toho šli. Spousta Čechů a Slováků tam chce investovat peníze. Mám pocit, že tady se ten trh zastavil. Je to drahé a už se to vyšponovalo do extrémních cen,“ myslí si o realitním trhu v Česku moderátorka a dodala, že jejich obchody jdou dobře a že se jim opravdu daří.

Původně přitom Zuzana Belohorcová vystudovala na Slovensku operní zpěv a klavír. Protože se ale v tomto oboru necítila být dostatečně dobrá, začala se věnovat moderování a během své kariéry prošla všemi slovenskými televizemi, pak působila i v Česku.

Obzvláště velké pozornosti se těšil v Česku erotický pořad Peříčko, na Slovensku pak Láskanie. „Bylo to takové decentní vyprávění o tom, co bylo v té době ještě pro některé skupiny lidí zakázané,“ připomněla obsahový rámec pořadů, které moderovala. V okamžiku, kdy se před třinácti lety narodila její dcera, ovšem se showbyznysem skončila.