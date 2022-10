Miliardář Richard Chlad se zasnoubil s dcerou Blaženy ze Slunce seno

„O ruku jsem požádal už v létě v Chorvatsku. Samozřejmě jsem nejdřív dostal svolení od jejích rodičů. Teď ve čtvrtek jsem ji požádal znovu. Tak, jak si ženy přejí,“ řekl Richard Chlad pro Blesk během rozhovoru, kde se blondýnka pochlubila zásnubním prstenem.

Ještě na jaře přitom tvrdil, že svatba s Annou Marií Kánskou není zatím v plánu. Uvedl však, že vztah s výrazně mladší partnerkou funguje naprosto perfektně a je jim spolu skvěle mimo jiné i proto, že jeho láska není žádná fiflena. Na zimu přesídlí se snoubenkou do domu na Tenerife a na léto vyrazí se svou jachtou již tradičně na Jadran.

Loni v říjnu promluvila o vztahu své dcery se známým českým miliardářem také její matka, herečka Veronika Kánská, která se už roky věnuje povolání knihovnice.

„Hodně lidí vztah mladé holky a mého vrstevníka odsuzuje. Já říkám, že to je její a jeho život. Anička je dospělá a chytrá. Je to inženýrka. Tak asi ví, co dělá. Asi jí to takto vyhovuje. Vždycky měla a chtěla starší partnery, protože se stejně starými kluky si nerozumí a nemá si s nimi co říct. Konečně našla partnera, se kterým je spokojená,“ řekla během rozhovoru v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.

„Mají si o čem povídat, cestují a pořád spolu cvičí, což jí také vyhovuje. Takže mají v podstatě prima život. Na to si člověk zvykne. Když jsem přišla poprvé k Richardovi do baráku, říkala jsem si: ‚Panebože, dům 60+1 a level milion‘. Ale při dalších návštěvách už se mi to líbilo,“ dodala Kánská, která má kromě Aničky ještě devatenáctiletého syna Adama.

Majitel mnoha luxusních aut a čtyřnásobný otec Richard Chlad se před vztahem s Annou Marií Kánskou na veřejnosti objevoval s Miss Europe 2016, blondýnkou Liou Keesovou. Po rozchodu řekl, že „silikonek má už dost“ a naznačil, že jeho bývalá měla velký problém s alkoholem. Podle rodačky z Kyrgyzstánu však nešlo o alkoholismus, ale o žárlivost ze strany Chlada.

Český miliardář, který provozuje desítky sportbarů s hracími automaty, se na sociální síti Instagram rád chlubí novými úlovky ve svém vozovém parku. Svůj první milion vydělal podnikavý Chlad před mnoha lety nákupem zboží a jeho následným prodejem.

„Videokazety, videa a digitální hodinky. Nakupoval jsem je a prodával. Na víkend jsme vždy jeli za hranice a zpátky přivezli auto narvané zbožím,“ popsal Richard Chlad v minulosti ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz.

VIDEO: Podnikatel a miliardář Richard Chlad (rozhovor):