Playboy slaví sedmdesátiny. Pro pánský magazín pózovaly i Češky

Zakladatelem Playboye byl Američan Hugh Hefner (1926–2017), který prohlásil, že „před Playboyem vlastně lidé vůbec neměli sexuální život, ten jsme vynašli až my“. Původně se časopis měl jmenovat Stag party (Pánská jízda), na poslední chvíli ale Hefner zvolil název Playboy.

Měsíčník vznikl jako takzvaný pánský časopis a od začátku poskytoval informace z oblasti módy, sportu, technických vymožeností, luxusního zboží, cestování nebo automobilismu. Součástí Playboye se staly také profily osobností a rozhovory. K největším tahákům se bezesporu zařadily erotické fotografie žen.

Premiérové vydání Playboye v roce 1953 ještě nemělo číslo, protože tehdy 27letý Hefner o úspěchu svého nápadu pochyboval. Nakonec se časopisu prodalo 54 175 exemplářů. Pilotní výtisk proslavila tehdy ještě nepříliš známá filmová hvězdička Marilyn Monroe na titulce a její odhalené fotky uvnitř. První Playboy vyšel bez známé siluety zajíčka s motýlkem. Slavné logo i první playmate (dívka měsíce), kterou se stala herečka a modelka Margie Harrisonová, se objevily až v lednu 1954.

Duchovním otcem symbolu časopisu Playboy – zajíčka Bunnyho – byl Arthur Paul, který stál také za celkovým designem časopisu a z pozice jeho uměleckého ředitele odešel v roce 1982. Zajíček podle zakladatele časopisu Hefnera dokonale vystihoval smysl časopisu. V jednom rozhovoru řekl, že ho zvolil jako symbol časopisu kvůli vtipné sexuální konotaci, která nepohoršuje a zároveň něco naznačuje.

Hugh Hefner a Barbara Bentonová se zajíčky (Londýn, 5. září 1969)

V 50. letech byly akty velmi umírněné a modelky často polozahalené. Snímky v časopise Playboy nikdy netrpěly vulgárností a přílišnou popisností – obnažený dívčí klín se tam začal prezentovat až začátkem 70. let.

Playmate se nejčastěji stávaly dívky kolem dvaadvaceti let, nejstarší „dívkou měsíce“ byla v lednu 2003 americká modelka Rebecca Anne Ramosová v 35 letech. Naopak, nejmladší playmate v historii se stala v lednu 1958 teprve šestnáctiletá modelka Elizabeth Ann Robertsová. Kvůli jejím nahým fotkám stanul Hefner před soudem, byl ovšem zproštěn obvinění, neboť matka Robertsové před focením podepsala prohlášení, ve kterém tvrdila, že její dceři již bylo 18 let.

Svoji odhalenou krásu ukázaly v Playboy i slavné osobnosti: Bondgirl Ursula Andressová, herečka Kim Basingerová, zpěvačka Madonna, herečka Pamela Andersonová, zpěvačka Samantha Foxová nebo německá krasobruslařka Katarina Wittová.

Olga Schoberová byla první Češka na titulní straně Playboye (březen 1964).

V březnu 1964 se na obálce objevila i česká herečka Olga Schoberová, kterou si údajně pro focení vybral sám Hefner. Následovala ji v srpnu 1987 modelka Pavlína Pořízková. V Československu vyšlo první číslo časopisu v dubnu 1991, jako šestnáctá mutace měsíčníku na světě a po maďarské druhá v postkomunistické Evropě. První playmate se stala tehdy dvaadvacetiletá modelka Šárka Lukešová.

Do Playboye také psali význační literáti jako Kurt Vonnegut, Vladimir Nabokov či Joyce Carol Oatesová, další známé osobnosti jako zpěvák John Lennon, dlouholetý kubánský vůdce Fidel Castro nebo černošský duchovní a aktivista Martin Luther King věnovaly časopisu exkluzivní rozhovory.

Konec a zase návrat nahoty

V roce 2015 se magazín, k němuž vždy neodmyslitelně patřily obnažené dívky ve smyslných polohách, rozhodl s nahotou skoncovat, neboť ji považoval za překonanou. O dva roky později se ovšem obnažené ženy na stránky časopisu vrátily, protože Playboy uznal, že zavržení osvědčeného obsahu bylo chybou.

V posledních letech se Playboy, považovaný za etalon pánských časopisů, nicméně potýkal s klesajícím zájmem. Zatímco počátkem 70. let činil průměrný náklad jednoho čísla kolem sedmi milionů výtisků, v polovině 80. let to bylo kolem pěti milionů a v roce 2017 již jen 400 tisíc výtisků.

Od roku 2017 byl Playboy vydáván jako dvouměsíčník, v roce 2019 začal vycházet s čtvrtletní periodicitou. Od března 2020 přestal být ve Spojených státech vydáván v tištěné podobě, v ostatních zemích včetně Česka vychází i nadále.

Playboy expandoval nad rámec mediálního podnikání a přetvořil se ve značku životního stylu. Majitelem značky Playboy je americká společnost PLBY Group, která se zaměřila na vydělávání peněz prostřednictvím licenčních dohod. S logem Playboy je v současnosti možné koupit luxusní parfémy, spodní prádlo, oblečení či stylové potřeby pro domácnost. Podle svých internetových stránek změnil Playboy svůj tradiční slogan „zábava pro muže“ na „potěšení pro všechny“.