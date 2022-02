Olympioničky pózovaly pro Playboy. Každá žena může být na své tělo hrdá, míní

Buckwitzová, která před čtyřmi lety na olympijských hrách v Pchjongčchangu získala zlato, zapózovala s odhaleným poprsím v rozepnuté hedvábné olivově zelené blůzce. Sportovkyně si kolem pasu připnula zlaté řetízky a její obraz umocnil odraz v zrcadle, o které se opřela černým jehlovým podpatkem svých lodiček.

Flocková, která soutěžila na zimní olympiádě v roce 2014 v Soči, se pro fotografa usadila nahá do křesla a jen část ňader zakryla kožešinou. V doprovodném rozhovoru pro Playboy obě sportovkyně probíraly přirozenou krásu těla a zdůraznily, že každá žena si zaslouží cítit se dobře ve vlastní kůži.

„Každá žena může být krásná a nikdo by se za své tělo neměl stydět. Já mám například o trochu víc svalů – a co? Chtěla jsem ukázat, že toto je taky ženské tělo. Jako sportovkyně to nemusím skrývat. A stejně tak žádná jiná žena,“ řekla Buckwitzová.

Flocková, která má na kontě mimo jiné deset medailí ze světových šampionátů, vyzdvihla, jak je důležité cítit se dobře ve vlastním těle. „Chci ukázat, že i přirozené tělo může být krásné. Takové, se kterým se nic nedělalo. Nepodstoupila jsem žádnou plastickou operaci a stojím si za tím, co mám,“ prohlásila Rakušanka. „Každá žena může být na své tělo hrdá.“