Nahé focení pro Playboy? Byl to feministický krok, myslí si Dannii Minogue

Dannii Minogue přiznává, že pikantní snímky z magazínu pro pány nejspíš bohužel viděl už i její syn Ethan a jeho kamarádi ze školy.

„Mému synovi je dvanáct let. On i jeho kamarádi jsou stále všichni na svých telefonech. Pokud si vygooglují mé jméno, objeví se ve výsledcích vyhledávání samozřejmě i moje Playboy fotky,“ říká zpěvačka v rozhovoru pro deník The Guardian.

„Ale já si za tím focením pořád stoprocentně stojím jako za naprosto feministickým krokem. Bylo to pro mě tehdy osobně posilující. A pořád si myslím, že je to úžasné,“ vysvětluje sestra slavnější Kylie Minogue.

Uvedla také, že je jí úplně jedno, co na to „říkají lidé“. Vždy si prý bude stát za svým rozhodnutím svléknout se a zapózovat na fotkách. „Moje tělo, moje volba. Všechno kolem focení jsem si tehdy řídila sama, měla jsem to pevně ve svých rukou a pod kontrolou,“ řekla.

Australská hudebnice, která má syna s bývalým partnerem Krisem Smithem, se pro focení nahých fotek rozhodla, když byla finančně na dně. Poté, co její druhé album nemělo kýžený úspěch a její sláva pomalu upadala, snažila se vyjít s penězi, jak se dalo. Playboy tehdy učinil Dannii nabídku, která se podle jejích slov nedala odmítnout.

VIDEO: Dannii Minogue v Playboyi (1995):