Prstýnky máme ze železářství, říká Hanuš o svatbě po osmnácti letech

„Takhle v neděli asi po osmnácti letech a třech dětech jsme si řekli, co kdybychom se vzali? Teda žena říkala. Asi vyčíhla, že jsem po moučníku v oslabení. Já jsem se ptal, kdy, a ona řekla, že v úterý,“ začal herec své vyprávění.

„Prstýnky máme ze železářství. Žena tam přišla a řekla, že bychom chtěli kroužek na klíče, takhle na prst jako na svatbu. Paní prodavačka byla perfektní a říkala, že na svatbu je lepší sedlářský kroužek, je v sedmi velikostech a je hladký. Tak jsme si to vzali v dámské a pánské velikosti. I náhradní. Takže čtyři kousky snubáku za tři koruny sedmdesát,“ zavzpomínal na svůj velký den Miroslav Hanuš.

S manželkou, choreografkou Janou Hanušovou, která se coby tanečnice předvedla například v oscarovém filmu Miloše Formana Amadeus a nyní se věnuje péči o seniory, mají tři dcery. Nejstarší Eliška i nejmladší Jindřiška se věnují herectví. Prostřední Alžběta učí češtinu a občanku na gymnáziu.

Miroslav Hanuš také prozradil, že si na luxus a nejnovější technologie nepotrpí. „Mám nejchytřejší z blbejch telefonů. Je to normální telefon, to véčko. Nikdy to nenosím, nenávidím to. Nenosím ho na zkoušky, ani na natáčení, přestože celý štáb sedí a kouká do mobilu. Já mám pocit, že toho života je tolik, že už nemůžu sledovat, jak žijou nějací další lidi. Tenhle telefon umí WhatsApp a jsou tam velká tlačítka, je to ten důchodcovskej. Do té doby jsem měl tlačítkový telefon, ale rozkloval mi ho papoušek,“ pobavil Honzu Dědka herec.