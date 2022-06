Sport neuznávám. I v nižších ligách mě zklamala korupce, říká Miroslav Hanuš

K roli v nejúspěšnějším filmu letošního roku Vyšehrad: Fylm jste prý přišel úplnou náhodou. Je to pravda?

Jo, jo, ten teď válcuje kina! Já tam naskočil opravdu náhodou. Přiznám se, že jsem neviděl ani jeden díl seriálu Vyšehrad, protože se o sport nezajímám. Nesouhlasím se sportem. Tak to je! Nebyla to bůhvíjak velká role, ale dobrý výstup. Zavolali mi o půlnoci, že někdo odpadl kvůli covidu, a zda bych se to do rána nenaučil. Já už něco měl, ale líbilo se mi to, tak jsem do toho šel. Naučil jsem se to a ráno to natočil. Ještě si pamatuju, že to bylo v Kongresovém centru, kde mají takový dlouhý stůl. A vím, že jsme museli s natáčením skončit v určitý čas, protože si tam hned po nás udělal premiér Babiš tiskový brífink. Kvůli tomu dlouhému stolu, také ho chtěl. (smích)