Přiznat se k bisexualitě bylo osvobozující, říká Connor ze seriálu Srdcerváči

Kit Connor o své sexuální identitě začal mluvit už v listopadu 2022. Jeho fanoušci tehdy vášnivě rozebírali jeho roli v netflixovém seriálu Srdcerváči, kde hraje bisexuálního teenagera Nicka. Navíc byl spatřen na několika „pochodech hrdosti“ komunity LGBTQ.

„Jsem bi. Gratuluju, že jste osmnáctiletého kluka dotlačili k takovému přiznání. Asi někomu z vás trochu uniklo, o čem ten seriál byl. Mějte se,“ zareagoval britský herec poněkud hořce na svém profilu na Twitteru.

Dnes nicméně říká, že smiřování se s vlastní sexuální orientací bylo pro něj postupné a nijak zvlášť náročné. „Vlastně to byl pro mě naprosto přirozený sled událostí, žádné šoky. Prostě to jen vycházelo na povrch čím dál jasněji,“ vysvětlil v rozhovoru pro britskou verzi magazínu Vogue.

Connorova rodina mu dle jeho slov po celou dobu vyjadřovala podporu, takže s určitými potížemi se setkal jen ve škole, která byla v jeho případě čistě chlapecká. „Ocital jsem se tam v dost heteronormativní atmosféře. Nebyli zrovna vstřícní, ve spoustě ohledů se tam toto neuznávalo,“ vzpomíná.

Kit Connor v seriálu Srdcerváči

Co se týká toho, jak podrážděně vyznělo jeho zmíněné přiznání na Twitteru – podle všeho měl prý zkrátka pocit, že tyto věci nestíhá řešit vlastním tempem. „Přišlo, že to není něco, o čem jsem připravený mluvit. Nebyl jsem naštvaný, jenom trochu zklamaný z takových reakcí,“ říká.

„Slovo ‚dotlačili‘ mi zpětně nepřipadá nejvhodnější,“ zamýšlí se. „Jen mám pocit, že bych to raději řešil trochu jinak. Na druhou stranu je tu však otázka, zda bych to vůbec kdy udělal. Ve výsledku toho tedy nelituji. V mnoha ohledech to bylo opravdu povzbuzující a osvobozující,“ dodal.

Celá kauza, na konci které se Kit Connor veřejně vyoutoval jako bisexuál, začala na sociální síti Twitter. Podle některých uživatelů sítě se totiž mladý herec dopustil tzv. queerbaitingu, tedy přivlastňování kultury a estetiky queer komunity, aniž by byl sám její součástí.

Queerbating se podle odborníků nejčastěji objevuje v televizních pořadech, ale může se vyskytovat i ve filmech, knihách, hudbě a nebo jiných médiích. V minulosti z něj byl obviněn například i britský zpěvák Harry Styles.

VIDEO: Trailer k druhé řadě seriálu Srdcerváči: