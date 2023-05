Bisexuální dcera Johnnyho Deppa randí s americkou raperkou

Lily-Rose Deppová potvrdila svůj nový vztah na Instagramu, kde ji sleduje přes 7 milionů lidí. Sdílela snímek, na kterém se líbá s raperkou 070 Shake, vlastním jménem Danielle Balbuenovou. „Čtyři měsíce s mojí láskou,“ napsala k fotce. Také její přítelkyně, která vystoupí v červenci na koncertě v Praze, sdílela na Instagramu společné foto.

Modelka a herečka Deppová chodila v minulosti dva roky s lamačem dívčích srdcí Timotheem Chalametem (27). Seznámili se při natáčení filmu Král pro Netflix. Před třemi roky se rozešli, oficiálně proto, že na sebe neměli kvůli pracovním závazkům čas. Herec nyní podle posledních zpráv randí s nejmladší sestrou z klanu Kardashianových Kylie Jennerovou (25).

O vztahu Deppové a Balbuenové se psalo poprvé v únoru, kdy byly společně vyfoceny během pařížského Fashion Weeku.

Lily-Rose Deppová v HBO sérii The Idol (2023)

Otec modelky a herečky Johnny Depp (59) má se svou dcerou velice hezký a otevřený vztah a dávno ví, že je bisexuálka. „Říká mi všechno, nebojí se mi říct opravdu cokoliv. Máme hodně blízký vztah a jsem na to velmi hrdý,“ řekl herec v jednom z rozhovorů v roce 2015 (více zde).

Lily-Rose Deppová už v patnácti letech nafotila módní kampaně pro prestižní světové značky jako například Chanel a objevila se na titulní straně magazínu Vogue. Rychle se vyhoupla mezi nejžádanější modelky současnosti. Velkou roli v tom jistě hrál fakt, že má slavné rodiče.

Kromě toho se živí i jako herečka, nerada však slyší o tom, že k práci možná přišla díky známým rodičům. „Trochu mě štve, co lidé říkají. Podle nich hraju jen proto, že hraje i můj táta a je známý. Myslí si, že role přicházejí jen tak. Že to mám zadarmo a nemusím pro to nic dělat. Ve skutečnosti to je tak, že si to musím vydřít mnohem víc,“ postěžovala si kdysi.

Naopak jí prý imponuje, když lidé říkají, že je podobná své matce Vanesse Paradis (50). „Myslím si, že máme stejný pohled. Máme hodně podobné rysy. Jsem hodně po matce. Líbí se mi to,“ dodala.

VIDEO: Lily-Rose Deppová randí s americkou raperkou a zpěvačkou: