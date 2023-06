Johnny Depp slaví šedesátku. V červenci se vrátí do Česka

Na svém kontě jich má desítky a největší slávu mu přinesl kapitán Jack Sparrow z Pirátů z Karibiku a Střihoruký Edward. V posledních letech se však Depp potýkal s řadou problémů, včetně obvinění z domácího násilí. A docela často je k vidění i v České republice. Před dvěma lety byl hlavní hvězdou karlovarského filmového festivalu, v Česku už také vystupoval se svou kapelou Hollywood Vampires, a letos v létě s ní přijede znovu. Hudbě se Depp věnuje dlouhodobě a je výborným kytaristou.

Čeští fanoušci si ho užijí letos v létě ve Slavkově u Brna, kde jeho Hollywood Vampires vystoupí na hudebním festivalu v zámecké zahradě. Tuto kapelu vytvořili v roce 2012 spolu s Deppem legendární rocker Alice Cooper a kytarista Aerosmith John Perry, cílem vzdát hold hudbě sedmdesátých let minulého století.V Česku hráli už v roce 2018, a to v pražských Letňanech jako předkapela Ozzyho Osbournea. A Depp sám ještě vystoupil vloni v létě v pražském O2 universu jako host na koncertu britského bluesového a rockového kytaristy Jeffa Becka.

V Karlových Varech Depp za velkého nadšení v létě roku 2021 uvedl dva své nové tituly: film Minamata a dokument s názvem Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem o tomto irském hudebníkovi a básníkovi, se kterým se dlouhodobě přátelí. Depp film produkoval a také v něm vystupuje.

Tři nominace na Oscara

Ve výběru rolí, kterých má na kontě desítky, u Deppa rozhoduje moment překvapení a zajímají jej „lidé, které společnost nepokládá na normální“. Za part ve filmu Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street z roku 2007 dostal cenu César a taky se s ním ocitl v nominacích na Oscara - stejně jako se snímkem Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly. Třetí nominaci pak obdržel za biografický snímek s prvky fantasy Hledání země nezemě.

V komedii Ed Wood si Depp zahrál „nejhoršího režiséra na světě“ Edwarda Wooda, který v 50. letech natáčel pokleslé horory a sci-fi komedie. V netradičním a snovém westernu Mrtvý muž Jima Jarmuschezase exceloval v postavě mladého účetního Williama Blakea. A historku o indiánském bezdomovci, který prodá svůj život ďábelskému sadistovi (Marlon Brando), aby zachránil rodinu, Depp sám napsal a natočil v jediném režijním pokusu Bojovník. Ten zaujal spíš námětem a hudbou Iggyho Popa.

Jeden čas si herec liboval v rolích osamělých lovců se složitou duší a bezbranným pohledem. Zatímco v Ospalé díře lovil bezhlavý vraždící přízrak a v Deváté bráně z téhož roku šel po stopách samotného Satana, ve snímku Z pekla, který se točil i v Čechách, honí masového vraha Jacka Rozparovače. Sem patří i jeho potulný vůdce říčních cikánů Roux ve filmu Čokoláda.

Johnny Depp na červeném koberci v Karlových Varech. (26. srpna 2021)

John Christopher Depp má v sobě po předcích mix indiánské, irské a německé krve. Jeho matka pracovala jako servírka, otec byl inženýr a kvůli jeho zaměstnání se rodina musela často stěhovat. Narodil se 9. června 1963 v Owensboro ve státu Kentucky a vyrůstal v rodině se čtyřmi sourozenci.

Před ulicí, drogami a alkoholem ho spasila kytara, kterou objevil ve dvanácti. S rockovou kapelou The Kids se v roce 1983 usadil v Los Angeles. Živil se v telemarketingu, což prý byly jeho první herecké etudy. S první ženou, maskérkou Lori Annou Allisonovou, byl jen dva roky, stihla ho však představit Nicolasi Cageovi, jenž ho doporučil tvůrcům hororu Noční můra v Elm Street. Následoval charakterní policista Tom Hanson v seriálu Jump Street 21, který mu vynesl slušné příjmy a vyrobil z něj idol mladých dívek.

Další lásku potkal Depp při natáčení Deváté brány s Romanem Polanským v Paříži. Za půvabnou Francouzkou Vanessou Paradisovou se přestěhoval do Francie a mají dceru Lily Rose Melody a syna Jacka. V roce 2012 se hvězdný pár rozešel. Kvůli Winoně Ryderové, která s ním hrála ve filmu Střihoruký Edward, si nechal na paži vytetovat nápis Winona navždy. A žil také s britskou modelkou Kate Mossovou.

V roce 2015 se Depp oženil s herečkou Amber Heardovou. Poznali se při natáčení snímku Rumový deník v roce 2011. V srpnu 2016 se ale herecký pár dohodl na rozvodu a Heardová stáhla obvinění, že ji Depp napadl. Depp později zažaloval britský bulvární list The Sun za článek z dubna 2018, ve kterém jej deník označil za násilníka.

Podle soudu se však prokázalo, že většina zmiňovaných útoků Deppa na jeho tehdejší manželku se skutečně odehrála a že Heardová měla důvod obávat se o svůj život. Další, americký, soud skončil loni na začátku června tím, že Heardová musela zaplatit pokutu za pomluvu vůči Deppovi, ale Depp sám dostal také pokutu - za tvrzení jeho právníka, že veškerá nařčení Heardové jsou falešná.

Láska k absintu se u Johnnyho Deppa snoubí s vášní pro exotické brouky či starožitné lampy. Má rád román Kdo chytá v žitě J. D. Sallingera a miluje hlasy svých dětí. A nejdůležitější v životě je podle něj „jít dopředu, být upřímný sám k sobě a kašlat na to, co si myslí ostatní“. Má hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy a do češtiny ho nejčastěji dabuje Saša Rašilov mladší.