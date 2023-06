Čekám na tu pravou, říká modelka Emily Ratajkowski ke své bisexualitě

„Vždycky jsem byla z těch, které na člověku přitahuje spíš výsledný dojem než konkrétní fyzično. Občas prostě jen tak náhodně zjistím, že mi daná osoba přijde atraktivní,“ prohlásila v rozhovoru pro HommeGirls s tím, že je otevřená randění se ženou. „Ráda bych. Čekám, až přijde ta pravá,“ řekla.

Následně uvedla, že usadit se zatím odmítá. Na to, že po čtyřech letech opustila manžela, s nímž má dvouletého syna, je prý hrdá. „Je to poprvé v životě, co jsem single. A jsem na sebe hrdá. Moje mladší verze by se nejspíš spokojila s nějakým obyčejným chlápkem, jen aby někoho měla. Jsem ráda, že v téhle fázi už nejsem,“ říká.

Na dotaz, co nejspontánnějšího v životě udělala, odpověděla: „Odletěla jsem do Tokia s dvěma nejlepšími kamarády a dvouročním synem.“ Právě v Tokiu ji fotografové přistihli se zpěvákem Harrym Stylesem, jak se líbají u auta a drží se za ruce.

Svými příspěvky na sociálních sítích nicméně dává najevo, že si drží všechny možnosti otevřené. Například před týdnem během nejnovější Velké ceny F1 v Miami natočila video, kde prochází mezi velkoformátovými fotkami jednotlivých závodníků, notuje si přitom song od Beyoncé a v popisu vtipkuje, že si tam přišla vybrat manžela.