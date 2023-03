Narodilo se mu pár dětí i mimo náš vztah, říká manželka Jana Saudka

„Těch zážitků s Janem bylo hodně. Ne všechny byly úplně milé, samozřejmě. Potkal mnoho žen a narodilo se mu pár dětí i mimo náš vztah. Já jsem se s tím vším učila žít,“ svěřila se Pavlína Saudková v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Chudinka. Ale až ovdoví, tak bude svobodná a šťastná. Zůstanou vám moje dluhy a budete šťastná,“ reaguje Jan Saudek, který si se svou ženou i po letech manželství stále vyká.

„Myslím, že pilířem každého vztahu by měl být respekt. A to jak k partnerovi, tak k sobě. Musím říct, že se učím ten respekt k sobě, protože spoustu let jsem se přizpůsobovala Janovi. Nemyslím si, že by úplně lehce nesl, že teď je to malinko jinak. Ale jak jsem řekla, po čtyřicítce jsem už velká holka a nebudu žít jen pro někoho jiného, ale i sama pro sebe,“ říká manželka fotografa. Ta kromě psaní a péče o rodinu pracuje také jako community manažerka divadelní společnosti Jatka 78, domovské scény Cirku La Putyka.

Podle Saudkové, za svobodna Hodkové, která si slavného fotografa brala ve svých pětatřiceti letech, je nejlepší nemít v lásce žádná velká očekávání a žít ideálně ze dne na den. „Vztah s Janem jsem nikdy nebrala jako samozřejmost. I teď se může stát ze dne na den cokoli a on může odejít za jinou, navíc jsou tu ty další děti,“ vysvětluje.

Pavlína a Jan Saudkovi mají spolu patnáctiletého syna Matěje, třináctiletou Annu Marii a Josefínu, které je sedm let. „Máme tři děti, které velice miluji. Jsou blbé jak putštok. Tedy nejsou úplně blbé. Je to radost, protože jsou zdravé. U dvou jsem byl, když přicházely na svět, což je největší věc, jakou jsem kdy viděl,“ řekl fotograf.

Několik potomků má bratr Káji Saudka i z dalších vztahů. Sám říká, že má ve skutečnosti po světě asi tak patnáct či šestnáct dětí. V roce 2021 překvapil, když v jednom z rozhovorů oznámil, že má na Slovensku tehdy ročního syna Jonatána.

Jan Saudek tvrdí, že krásu žen už momentálně obdivuje spíše jen zpovzdálí. „To připouštím. Překvapivě je o mě ještě zájem, ale skutek utek a raději namaluji nějaký obraz, prodám ho a zaplatím alimenty,“ směje se Saudek a dodává, že co se týká žen, už to není, co to bývalo. „Býval jsem mladý a silný a měl jsem sílu ty holky milovat. Teď po pětaosmdesátce už je to slabší,“ přiznává.

I Pavlína Saudková připouští, že její manžel je už nyní více v klidu. „Věk je v tomhle ohledu pro mě vlastně milosrdný, protože ty ženy postupně odpadaly,“ říká. „Ony postupně umíraly,“ doplnil s humorem sobě vlastním Saudek.