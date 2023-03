Byla to jen hra na znásilnění, říká Hammer obviněný ze zneužití a kanibalismu

V dlouhém příspěvku, který se před pár dny objevil na webu Air Mail, reaguje Armie Hammer na proti němu vznesená obvinění ze zneužívání. Ta se objevila v únoru 2021, kdy několik žen vystoupilo s nařčením, že se k nim choval nevhodně. Důkazem měly být údajné hercovy textové zprávy, v nichž se oddává kanibalským a BDSM fantaziím.

Nejvýraznější obvinění padlo od ženy vystupující pod jménem Effie, která prohlásila, že s hercem byla v dlouhodobém vztahu a že ji opakovaně sexuálně napadl. Následně sice na téže sociální síti napsala, že se tak stalo s jejím souhlasem a že o znásilnění vlastně nešlo, nicméně skandál už byl na světě.

Podle herce se ve skutečnosti mělo jednat o jakousi předem domluvenou „hru na znásilnění“. „Měla to všechno naplánované do nejmenších podrobností. Jak jsem ji měl potkat ve Starbucks a odtamtud sledovat až domů, jak nechá dveře pootevřené, já vejdu dovnitř a pak spolu budeme mít tuto sexuální scénu, hru na znásilnění, které se také někdy říká CNC (consent non consent / se souhlasem bez souhlasu),“ popsal herec. „Opravdu každičký detail jsme si domluvili předem. Nikdy bych nikomu něco takového neudělal neočekávaně, to rozhodně opravdu nikdy,“ tvrdí Hammer.

Armie Hammer a jeho manželka Elizabeth Chambersová se v roce 2020 po desetiletém manželství rozvedli.

Celou dobu proto odmítá, že by se dopustil jakéhokoli trestného činu. Přiznává pouze, že některým svým bývalým partnerkám mohl ublížit v citové rovině a že částečně za to může být na vině trauma, které si sám zažil během dospívání.

Ve třinácti letech se sám stal obětí zneužití ze strany pastora, který měl na starosti náboženskou výuku dětí. Hammer se svěřil, že právě z toho pramení pravděpodobně jeho zájem o praktiky BDSM.

„Vlastně mě uvedl do sexuality způsobem, nad kterým jsem neměl naprosto žádnou kontrolu. Byl jsem v té situaci naprosto bezmocný,“ vypráví. „Byl to dost děsivý způsob, ve kterém jsem neměl sebemenší vládu nad ničím. Od té doby mám zájem na tom, abych v sexuální oblasti nad situací kontrolu už vždy měl,“ vysvětluje.

Podle svých slov se s tímto zážitkem svěřil pouze jednomu kamarádovi, který je už po smrti, a své kmotře Candace Garveyové, která informaci o tomto příběhu před jeho zveřejněním potvrdila.

Obvinění ze sexuálního zneužívání měla za následek to, že se herec pokusil o sebevraždu. „Prostě jsem vešel do oceánu a plaval tak daleko, jak jen to šlo. Doufal jsem, že se třeba utopím, srazí mě nějaká loď nebo sežere žralok. Pak jsem si uvědomil, že za mnou na břehu zůstaly moje děti a že těm něco takového udělat nemůžu,“ říká.

Na návrat do Hollywoodu si však nejspíš ještě počká. „Nikdo mě teď nezaměstná. Nikdo mě ani nepojistí. Nedají mi podepsat žádnou smlouvu na projekt, prostě nic,“ vysvětluje Hammer. „Všichni se štítí o mě byť jen jakkoli zavadit, protože kdo mě zaměstná, bude rázem vnímán jako někdo, kdo podporuje zneužívání a skončí,“ dodává herec.

V dnešní době podle něj chybí opravdová podpora pro mnoho hvězd, které čelí nepravdivým obviněním. I poté, co je takové obvinění vyvráceno a vše se vysvětlí, podle herce psychické škody a újma na dobrém jménu zůstávají napořád.

