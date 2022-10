Hrát nekrofila, kanibala a sériového vraha Dahmera jsem se bál, říká Peters

„Musím přiznat, že jsem se role kanibala, nekrofila a sériového vraha opravdu bál. Hlavně toho, že se budu muset v rámci příprav a co nejvěrohodnějšího ztvárnění takového člověka naprosto ponořit do jeho děsivého temného světa a do detailů se zabývat všemi zrůdnostmi, které dělal. Musel jsem zjistit, kým Jeffrey Dahmer ve skutečnosti opravdu byl. Byla to bezpochyby má psychicky doposud nejnáročnější práce a obecně jedna z nejtěžších věcí v mém životě,“ přiznal Evan Peters v rozhovoru pro Netflix.

V novém seriálu si zahrál roli jednoho z nejšílenějších sériových vrahů, který v letech 1978 až 1991 zabil nejméně sedmnáct chlapců a mladých mužů, převážně tmavé barvy pleti.

„Ta seriálová postava je pro mě jako herce hodně zajímavá i v tom směru, že Dahmer občas působil, jako by snad ani necítil žádnou vinu za to, co dělal. Většinou vypadal při dotazech na oběti a své činy spíš zmateně. Jako by si snad ani pořádně neuvědomoval hrůzu a šílenost svého počínání,“ říká Peters.

Ze seriálu Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera (2022)

„Byla to výzva, hrát někoho, kdo působil navenek pro své okolí jako obyčejný podivín a přitom žil takovýto dvojí život. Nebyl to žádný sympaťák s okouzlujícím širokým úsměvem. Někdy mohl působit až plaše a mile, což je šílené, vzhledem k tomu, co všechno svým obětem udělal,“ uvažuje.

Na natáčení se připravoval sledováním mnoha rozhovorů s podle jeho slov „neemotivním Dahmerem“, poslechem audio nahrávek s hlasem vraha a čtením několika jeho biografií. Pročetl si důkladně také celý policejní zápis z roku 1992, ve kterém se kanibal přiznává k většině svých chladnokrevných činů.

„Připadalo mi až nereálné, že se to všechno opravdu stalo. Chtěl jsem být ve své roli samozřejmě co nejvíc autentický a věrohodný a vyprávět celý příběh tak, jak se stal. Věděl jsem přitom, jak moc důležité je každé mé gesto i výraz v obličeji. Zároveň jsme se s týmem spoustu věcí a scén snažili natočit opravdu co nejšetrněji s ohledem na oběti a jejich pozůstalé, což nebylo v tomto případě zrovna snadné,“ vysvětluje.

Už v dubnu se Evan Peters svěřil s tím, jak moc mu dala jeho zatím poslední role zabrat. „Přečetl jsem toho o něm strašně moc, vyslechl jsem toho od něj strašně moc a viděl jsem toho až příliš. V jednu chvíli jsem si řekl, dobře, chlape, tak to už opravdu stačilo. Scénář je skvěle napsaný. Netočíme dokument, ale vyprávíme něčí životní příběh,“ popsal v rozhovoru pro magazín Variety.

Sériový vrah mladých chlapců Jeffrey Dahmer na policejním snímku z roku 1982

Sériový vrah Jeffrey Dahmer se přiznal k sedmnácti vraždám a byl odsouzen k šestnácti doživotním trestům. Ve vězení, kam mu chodilo mnoho obdivných dopisů od fanoušků, strávil nakonec pouhé dva roky.

Spoluvězeň Christopher Scarver ho v listopadu 1994 během společné uklízecí směny ubil železnou trubkou. Afroameričan později vysvětlil, že chtěl pomstít všechny Dahmerovy oběti.

Děsivý příběh sériového vraha z Milwaukee se na filmovém plátně objevil již několikrát. Například v roce 2002 si ve snímku Dahmer zahrál zvráceného kanibala známý herec Jeremy Renner. V roce 2017 pak ve filmu Můj přítel Dahmer ztvárnil roli dospívajícího šílence herec Ross Lynch.

Evana Peterse mnohou znát diváci například z filmové série X-Men, filmů Kick-Ass, Nikdy to nevzdávej, Americký zločin či seriálů American Horror Story, WandaVision a Pose. Loni získal cenu Emmy za vedlejší roli v minisérii Mare z Easttownu.

V prosinci 2013 se zasnoubil s herečkou Emmou Robertsovou, na počátku roku 2019 se však rozešli. V letech 2019 a 2020 byla jeho partnerkou zpěvačka Halsey.

VIDEO: Sériový vrah Jeffrey Dahmer, monstrum z Milwaukee: