Zrůda schovávající se za milovníka BDSM, říkají expartnerky o herci Hammerovi

Prohnilé jablko nepadá daleko od stromu, aspoň podle nového dokumentu stanice Discovery+ s názvem House of Hammer.

Šestatřicetiletý hollywoodský herec Armand Hammer, známý například z filmů Sociální síť, Osamělý jezdec, Krycí jméno U.N.C.L.E., Dej mi své jméno či Sněhurka je vyšetřován losangelskou policií v souvislosti se znepokojujícími vyjádřeními několika žen. Podle bývalých partnerek jim herec proti jejich vůli opakovaně fyzicky i psychicky ubližoval.

Hammer, který prostřednictvím právníka všechna dosavadní proti němu vznesená obvinění odmítá s tím, že se jedná o naprosté nesmysly, se natáčení dokumentu House of Hammer odmítl zúčastnit. Stejně tak nechce podle tvůrců jakkoliv komentovat obsah série poté, co byla odvysílána.

Herec Armie Hammer na záběru z dokumentu House of Hammer (2022)

Teta herce, Casey Hammerová (62) v dokumentu promluvila o tom, že ji vůbec nepřekvapilo, že její synovec je sadista a možná i kanibal, jak o sobě sám tvrdí v jedné ze zpráv, které poslal bývalé partnerce.

„Už tím, že se narodil do naší rodiny, byl odsouzen k tomu, aby se stal zrůdou. Pohlavní zneužívání bylo a je v rodině Hammerů běžným způsobem života. Sama jsem byla v dětství roky zneužívána svými mužskými příbuznými, dokonce i vlastním otcem,“ popsala Hammerová.

„Není to tak, že se jednoho dne probudíte a je z vás zrůda. Je to zkrátka způsob života a naučené chování. Když jsem z médií dozvěděla, co o Armiem některé ženy říkají, vůbec jsem se tomu nepodivila. Jen jsem si řekla aha, tak je to tady, další prohnilý muž z rodu Hammerů,“ říká hercova teta Casey.

Casey Hammerová je vnučkou zesnulého ropného magnáta Armanda Hammera a sestra Armieho otce. Rodiny Hammerových se straní poté, co byla v závěti svého dědečka z roku 1990 ignorována. Jeho majetek byl tehdy odhadován na 800 milionů dolarů.

„Moc dobře vím, že můj děda měl své temné stránky. Zažila jsem ale také z první ruky velice temnou stránku svého otce. A teď je to Armie. Pokud věříte ve smlouvy s ďáblem, buďte si jisti, že rodina Hammerů je na samém vrcholu. Každá generace mé rodiny páchala temné činy. A je to horší a horší,“ svěřila se.

Moje rodina je jako z hororu, říká Armieho teta Casey. A trochu se bojí, že riskuje vlastní bezpečnost.

Jedna z žen, které promluvily v dokumentu House of Hammer, je i Courtney Vucekovichová. S tehdy ženatým Hammerem chodila několik měsíců v roce 2020. „Poprvé jsem ho viděla v roce 2019 v Dallasu, ale nemluvili jsme spolu. Vzájemně jsme se začali sledovat na Instagramu, kde mi pak v červnu 2020 poslal soukromou zprávu. Tvrdil mi, že se s manželkou Elizabeth Chambersovou rozešli,“ říká.

„Byli jsme neustále v kontaktu. Od chvíle, kdy jsem se probudila do chvíle, než jsme spolu během telefonátů usínali,“ říká žena. „Je to zdatný manipulátor. Velice brzy mi prozradil různé hrůzné intimní detaily o jeho rodině a já jsem ho kvůli tomu litovala a věřila, že se se mnou cítí konečně opravdu v bezpečí, jak mi tvrdil. Také mě zpočátku téměř bez přestání zahrnoval lichotkami ohledně mého vzhledu, inteligence a smyslu pro humor,“ popisuje Vucekovichová.

„Říkal třeba, že cítí, že máme mezi sebou opravdu neskutečně silné spojení a že mu intenzita našeho vztahu přijde až trochu šílená. Cítila jsem se díky němu výjimečná. Bylo to jako v pohádce. Připadala jsem si jako malá holka, které se plní sen o dokonalém okouzlujícím princi na bílém koni,“ říká.

„Až později jsem si uvědomila a pochopila, že když mluvil o temnu a zlu, které je pevnou součástí jeho rodiny a když zmiňoval svého otce, dědečka i pradědečka, neznělo to, jako by se za to styděl. Naopak. Jako by byl pyšný a hrdý, že i on patří do této rodiny,“ vzpomíná žena.

O dva měsíce později se v srpnu 2020 poprvé setkali, když za ním Vucekovichová přiletěla do Los Angeles. Strávili spolu tři týdny ve městě Twentynine Palms. Při jednom z nákupů se Hammer zastavil v obchodě pro kutily, kde koupil lano.

Herec Armie Hammer a jedna z jeho expartnerek, modelka Paige Lorenzová (snímek z dokumentu House of Hammer, 2022)

„Udělal pak v jednu chvíli něco, s čím jsem nesouhlasila. Cítila jsem se poté velmi ponížena. Při dalším z našich výletů mě celou svázal. Měla jsem provaz pevně utažený kolem krku, obou zápěstí, kotníků a spojený uzlem za zády. Cítila jsem se v tu chvíli hrozně. Nemilovaná a vyděšená. Bylo to příšerné. Zavřela jsem oči a doufala, že už to skončí. Když byl konec, rozvázal mě a šel spát, jako by se nic nestalo. Měla jsem pak ještě dlouho spoustu modřin,“ popisuje.

Podle další hercovy expartnerky Paige Lorenzové používá Hammer své nadšení pro BDSM jako zástěrku pro záměrné mučení a fyzické ubližování ženám, které o tyto praktiky nestojí.

„Snaží se předstírat, že je to obyčejný milý kluk, který má jen trochu víc rád perverzní sex. Ženy, které s ním ale měly co do činění dobře ví, že je za tím mnohem víc. Je to opravdu až strašidelné, když si uvědomíte, že ho dokáže uspokojit jen mučení žen a chvíle, kdy jim způsobuje bolest,“ myslí si Lorenzová, které herec kdysi vyřízl své iniciály přímo do kůže.

Umělkyně Julia Morrisonová herce osobně nezná, ale dopisovali si spolu na sociálních sítích. Některé ze zpráv, které jí Hammer poslal jsou podle ženy opravdu znepokojivé až děsivé.

„Napsal, že mezi jeho oblíbené fantazie patří ta, ve které mu žena může dokázat svou lásku a oddanost tak, že ji spoutá v noci na veřejném místě a nechá její tělo k dispozici a dostupné všem, aby si s ní mohl kdokoliv dělat cokoliv chce,“ vzpomíná Morrisonová.

Já a vládci mé rodiny. Armie je dole uprostřed.

Na počátku pravděpodobného konce kariéry herce Armieho Hammera byl instagramový profil House of Effie a screenshoty údajných soukromých vzkazů, které měly odcházet v letech 2016 až 2020 anonymní dívce z profilu herce.

„Jsem stoprocentní kanibal. Chtěl bych tě sníst. Ku*va. Je strašidelný to přiznat. Nikdy předtím jsem to nepřiznal. Vyřízl jsem srdce z živého zvířete a snědl ho, když bylo ještě teplé,“ hlásalo jedno z hororových prohlášení. „Chci vidět tvůj mozek, tvou krev, tvé orgány, každičkou tvou část. Rozhodně bych si do ní kousl. Nebo ji zkusil o*ukat. Nevím jistě, co z toho. Nejspíš obojí,“ popisoval.

Hollywoodský herec loni podstoupil odvykací léčbu kvůli zneužívání návykových látek a sexuálním problémům. Poté, co se s ním v roce 2020 po deseti letech manželství rozvedla Elizabeth Chambersová, se kterou má dvě dospívající děti, syna a dceru, rozloučila se s ním jeho agentura i publicista a Hammer přišel o mnohé nasmlouvané role.

Hercův právník Andrew Brettler trvá na tom, že jeho klient je nevinný. „Veškeré interakce mezi panem Hammerem a jeho bývalými partnerkami byly vždy předem vzájemně prodiskutované a odsouhlasené oběma stranami. Příběhy zveřejněné na sociálních sítích jsou vytržené z kontextu ve snaze ublížit mému klientovi,“ napsal ve vyjádření.

VIDEO: Ukázka z dokumentu House of Hammer (2022):