Jsem kanibal, chci tě sníst. Mrazivá svědectví v dokumentu o slavném herci

Kvůli mnoha obviněním šel k ledu jako první Hammerův připravovaný projekt Shotgun Wedding s herečkou a zpěvačkou Jennifer Lopezovou Affleckovou, následně herce opustil i jeho agent a publicista.

Svět se brzy dočká mrazivého dokumentu, který prozradí více i o temné minulosti rodiny, ze které americký herec pochází. Projekt s názvem The House of Hammer by se měl na streamovací platformě Discovery+ objevit už 2. září. Bývalé partnerky Hammera v něm mluví o tom, co se dělo, když s hercem chodily, píše Brainee.sk.

Už z traileru je jasné, že ženy hovoří hlavně o sexuálních fantaziích Hammera, zahrnujících kanibalismus a zneužívání. Jedna z žen, Courtney Vucekovichová, například popisuje, že Armie Hammer působil na začátku jejich vztahu jako naprosto dokonalý partner. Denně ji zahrnoval lichotkami a projevy lásky. Vše se ale brzy změnilo.

VIDEO: Trailer k dokumentu House of Hammer (2022):

„Jsem stoprocentní kanibal a chci tě sníst.“ Taková zpráva přistála Vucekovichové jednoho dne v telefonu. Žena vypráví i o tom, jak ji herec během jejich schůzek svazoval tak, že se nemohla ani pohnout.

Jiné z žen, Julii Morrisonové, Hammer napsal: „Představuji si, že mi někdo dokáže svou lásku a oddanost tím, že ho v noci svážu na veřejném místě a nechám jeho tělo dostupné pro všechny.“

V dokumentu se tvůrci zaobírají také příbuzenstvem herce. Armie Hammer pochází z bohaté rodiny magnátů spojených s ropnou společností Occidental Petroleum.

Armieho prapradědeček, doktor Julius Hammer, byl odsouzený za vraždu poté, co vyvolal potrat manželce ruského diplomata, a ta při něm zemřela. Hercův dědeček Julian Armand Hammer v roce 1995 zabil muže, který mu dlužil peníze a prohrál je v hazardních hrách. Julianova dcera Casey, která v dokumentu také vystupuje, tvrdí, že ji otec v dětství sexuálně obtěžoval.

Armie Hammer a jeho manželka Elizabeth Chambersová se v roce 2020 po desetiletém manželství rozvedli.

V lednu minulého roku začaly po internetu kolovat screenshoty zpráv posílaných Armiem Hammerem, ve kterých popisuje své kanibalské a sexuální fantazie. Krátce poté se přihlásilo několik hercových expřítelkyň a losangelské policejní oddělení začalo s vyšetřováním desítek obvinění.

Hercův právník Andrew Brettler trval na tom, že jeho klient je nevinný. „Veškeré interakce mezi panem Hammerem a jeho bývalými partnerkami byly vždy předem vzájemně prodiskutované a odsouhlasené oběma stranami. Příběhy zveřejněné na sociálních sítích jsou vytržené z kontextu ve snaze ublížit mému klientovi,“ napsal v jednom z vyjádření.

Hollywoodská hvězda Armie Hammer začínal v seriálech jako například Veronica Mars, Super drbna nebo Zoufalé manželky. Postupně se stal velmi oblíbeným a obsazovaným hercem. Diváci ho mohli vidět například v oscarovém snímku Sociální síť, filmech Krycí jméno U.N.C.L.E., Noční zvířata, Dej mi své jméno, Sněhurka či naposledy ve snímku Smrt na Nilu.