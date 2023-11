Matoucí, řekl Chalamet k obvinění kolegy Hammera ze zneužívání a kanibalismu

Chalamet a Hammer si spolu zahráli zamilovaný homosexuální pár v dramatu Dej mi své jméno v roce 2017. Chalamet v roce 2022 dostal roli charismatického kanibala jménem Lee, zatímco Hammer takovým obviněním čelil ve skutečném životě. Objevily se zprávy, že se případem tvůrci nechali inspirovat. To Chalamet popírá s tím, že idea filmu vznikla už před Hammerovým skandálem. „Měl jsem pocit: Teď to opravdu musím udělat. Protože to je ve skutečnosti založeno na knize,“ řekl Chalamet.

O Hammerově obvinění, které herec důrazně odmítá s tím, že všechny jeho vztahy byly dobrovolné, ale mluvit nechce. V rozhovoru pro časopis GQ prý Chalamet ztuhl poté, co se ho na kolegu zeptali: „Chalametovi ztuhl obličej, když jsem ho požádal, aby popsal, jak osobně prožíval obvinění proti Hammerovi, na což neochotně odpověděl: Nevím,“ popsal autor profilu Daniel Riley. „Matoucí, to je dobré slovo,“ řekl k obvinění Chalamet.

Sexuální preference Armieho Hammera mají dokládat zprávy na anonymním instagramovém účtu House of Effie. Jedna z jeho údajných bývalých milenek v intimní zpovědi popisuje, že po ní Hammer chtěl, aby si usekla prst a on ho mohl nosit stále u sebe v kapse. Dokonce prý snil o tom, že své sexuální partnerky konzumuje. „Jsem stoprocentní kanibal. Chci tě sníst,“ měl psát v jedné ze zpráv.

Pravost zpráv mají dokazovat i soukromé fotky herce. Ten ale tvrdí, že se jedná o podvrh. I přesto hercova manželka Elizabeth Chambersová podala rok předtím žádost o rozvod. Médiím přiznala, že je zděšená a zhnusená zároveň. „Jsem naprosto v šoku,“ citoval exmanželku Daily Mail.