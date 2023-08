Modeling kamsi odplul, už nechci být neustále na dietě, přiznává Alena Šeredová

„Přiznám se, že ráda papám a dám si ráda třeba skleničku piva. Takže mi i díky tomu modeling někam odplul, už nechci být neustále na dietě. Občas jsem, třeba nedávno před svou druhou svatbou. Když jsem byla v Neapoli na natáčení filmu, nikdo nevěřil, že jsem si na večeři dávala jen zeleninu a nechtěla jsem ani skleničku vína. Všichni se mě ptali, co se mi stalo,“ říká Alena Šeredová v rozhovoru pro pořad Showtime.

Jejího životního partnera Alessandra Nasiho, se kterým má modelka a herečka dceru, si oblíbili i její rodiče. „Jediný handicap, který máme a budeme vždy mít, je jazyková bariéra. Ten handicap jsme zkusili zrušit, ale bohužel se to nepovedlo. Naši zkusili studovat italštinu, ale v jejich věku se jim moc nechce. Rozumí, ale není to tak, že by si mohli o všem pokecat,“ vysvětluje Šeredová.

„Manžel se začal učit česky loni, jednou týdně. Ale po roce umí jen „na Hromnice o hodinu více“, tak jsme si řekli, že to asi nemá cenu. Komunikace je tedy čeština, italština a hlavně tanec, u tance se nemluví,“ dodává Šeredová, které v Itálii přezdívají Grande Alena.

Alena Šeredová a Alessandro Nasi se vzali letos v polovině června na Sicílii. Pro italského podnikatele to byla první svatba, modelka se vdávala podruhé. První svatbu měla na pražském Vyšehradě v roce 2011, když si brala italského brankáře Gianluigiho Buffona. Exmanželé mají spolu dva syny Louise Thomase a Davida Leeho. Rozvedli se kvůli nevěře fotbalisty, který si začal s moderátorkou Ilarií D’Amico.

Šeredová si po rozchodu s prvním manželem myslela, že zůstane už se syny sama. Vše změnilo setkání s Alessandrem Nasim, který podle ní byl vytrvalý a trpělivý. „Alessandro dokázal naplnit mé chvíle samoty, aniž by na mě vyvíjel tlak nebo spěchal. Vše se tedy odehrálo s respektem k mému i jeho věku. Stal se otcem naší Vivienne v 46 letech, manželem bude ve 49. Je to pro něj poprvé, a proto je správné, že i já vše prožívám jako kdyby to tak bylo,“ řekla v jednom z rozhovorů.

Alena Šeredová začala s kariérou modelky ve čtrnácti letech a dodnes příležitostně předvádí. Kromě přehlídkových mol se jí podařilo uspět v televizi v Česku i Itálii a objevila se také v několika filmech. V Itálii se stala celebritou, když se uchytila v tamní televizi v pořadech Torno Sabato a Bubusett.