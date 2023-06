Jako by to bylo poprvé, říká Šeredová o chystané svatbě s miliardářem

Modelka si miliardáře vezme v sobotu 17. června na Sicílii v městečku Nato, kde nastávající nevěsta ani ženich nikdy nebyli a chtějí to mít jako překvapení. Na veselce bude sto hostů. Nebude chybět venkovní párty. Vše zorganizovala modelčina přítelkyně a svatební plánovačka Alessandra Grillo.

Za svědkyni Aleně Šeredové půjde Lavinia Borromeo pocházející z italské šlechtické rodiny. Jejím manželem je bratranec Alessandra Nasiho americký podnikatel John Elkann a její mladší nevlastní sestra si vzala syna monacké princezny Caroline.

Pro podnikatele to je první svatba, modelka se bude vdávat podruhé. První svatbu měla na pražském Vyšehradě v roce 2011, když si brala italského brankáře Gianluigiho Buffona. Exmanželé mají spolu dva syny Louise Thomase (15) a Davida Leeho (13). Rozvedli se kvůli nevěře fotbalisty, který si začal s moderátorkou Ilarií D’Amico.

„Nejsem člověk, který se chce mstít, ale ani ten, kdo zapomíná,“ prohlásila o exmanželově nevěře modelka s tím, že nikdy o svém bývalém muži ale nemluvila ve zlém. „Jinak by si dnes moji chlapci mohli přečíst ošklivé věci, které řekla jejich matka o jejich otci, a jsem přesvědčena, že toto všechno by se nikdy nemělo dělat, i když je rána hluboká.“

Šeredová si po rozchodu s prvním manželem myslela, že zůstane už se syny sama. Vše změnilo setkání s Alessandrem Nasim, který podle ní byl vytrvalý a trpělivý. „Alessandro dokázal naplnit mé chvíle samoty, aniž by na mě vyvíjel tlak nebo spěchal. Vše se tedy odehrálo s respektem k mému i jeho věku. Stal se otcem naší Vivienne v 46 letech, manželem bude ve 49. Je to pro něj poprvé, a proto je správné, že i já vše prožívám jako kdyby to tak bylo,“ dodala.