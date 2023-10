45 let to mám v hlavě, říká o ztrátě ženy a dítěte autor hitu Nonstop

Zdeněk Barták byl coby syn úspěšného dirigenta už od dětství předurčen k hudební kariéře. První kapelu založil ještě jako teenager a už v osmnácti letech napsal první hit Kamarád, který nazpívala Hana Zagorová. Tehdy se mu taky narodila dcera Petra, která je dnes produkční divadla Broadway.

O dva roky později poznal svou první manželku Marii. Těšili se na prvního společného potomka. V březnu 1976 ale Marie přivedla na svět mrtvého novorozence. „Snažil jsem se jí z toho smutku dostat, tak jsem ji asi dva měsíce poté, co se to stalo, odvezl na Bratislavskou lyru. Tam to bylo úžasné a prožili jsme tam krásný týden,“ vzpomíná Barták v pořadu 13. komnata.

Když s manželkou z Bratislavy po jednom z koncertů odjížděli, zabloudili a cesta se protáhla na celou noc. „U Úval v dlouhé rovince jel proti nám kamion přímo na nás, tak jsem volant musel strhnout doprava a najednou jsem se ocitl kolama v příkopu a nemohl se už dostat zpátky a narazili jsme do stromu. Bohužel tou stranou, kde seděla moje žena,“ popsal Barták. „Byla tam zaklíněná a to byly nejstrašnější okamžiky, protože já jsem ještě s ní normálně mluvil a nemohl jsem jí pomoc. Skončilo to tragicky,“ dodal skladatel, který tak po ztrátě dítěte nečekaně přišel i o manželku.

Vypořádat se s tímto traumatem mu pomohla hudba. Byl velice autorsky plodný. Působil v kapelách Jiřího Hrzána, Jiřího Štědroně a ve skupině Kroky. Podruhé se oženil a v roce 1980 se narodil syn Daniel.

V roce 1989 přestal koncertovat a začal se plně věnovat filmové a muzikálové hudbě. Pozvali ho do korejského Soulu, kde postupně napsal sedm muzikálů a za dva z nich dostal nejprestižnější cenu za hudbu. Je šťastně ženatý, jeho dcera je produkční, syn se stal hercem, muzikantem a skladatelem. Trauma z mládí si ovšem Zdeněk Barták nese celý život.

„Ani po 45 letech jsem se s tím tragickým osudem nesmířil. Pořád to máš v hlavě. Kdybychom nejeli, kdyby nejel proti nám kamion, kdyby, kdyby, kdyby. Ale je potřeba jít dál životem, protože ten neskončil,“ dodává.