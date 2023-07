Je přísná, hodně přísná! říká Plekanec o Šafářové. Teď je i jeho trenérka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Jsem taková mluvčí našeho vztahu, se smíchem upozorňovala dopředu Lucie Šafářová. Opravdu je a také se opravdu hodně směje. To Tomáš Plekanec drží poker face a hláškuje. A bezvadně jim to do sebe zapadá. Manželství tenistky a hokejisty se samozřejmě neobejde bez hromady pohybu, disciplíny a zdravé stravy.