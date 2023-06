O nepříjemné povinnosti si s manželem střiháme, říká Lucie Šafářová

„Já to mám natrénované. Dělalo se to u sítě, než se házelo mincí,“ říká Šafářová o střihání, které používají s manželem, když se rozhoduje, kdo má uklidit místo po jídle po ročním synovi nebo uspat děti.

Hokejista Tomáš Plekanec je prý navíc pořádkumilovný a dává vzorně oblečení do komínků. „Já jsem pořádná skoro všude, kromě auta. Tam mi to nejde,“ přiznává tenistka, která svou sportovní kariéru ukončila kvůli vleklým zdravotním potížím.

„Věděla jsem, že nejsem schopna držet výkonnost na tom svém nejvyšším levelu. Takže jsem si dala jeden takový rok, kdy jsem se s každým tím turnajem, který mám ráda, tak jako hezky loučila. Vnitřně. Nikomu jsem to neříkala,“ popisuje hráčka, která se dostala na přední příčky světového žebříčku WTA. Své tenisové dovednosti se nyní snaží předávat manželovi. „Je to pro něj super doplňkový sport.“ Bavilo by jí předávat je i dál, ale nyní, když má malé děti, to zatím nepřipadá v úvahu.

Turbulentní život tenisové hvězdy, která se musí neustále přemísťovat po celém světě, jí příliš nechybí. „Stane se třeba, že jste na jednom turnaji do konce, a další turnaj začíná v pondělí, takže jen přeletíte. Stalo se mi, že jsme hráli Fed Cup ve Španělsku, musela jsem se přes noc přesunout do Dauhá, a tam jsem hned šla na kurt a hrála,“ popisuje s tím, že pár kafíček člověku pomůže, aby se dal do formy.

Dnes je Lucie Šafářová hlavně matkou tříleté dcery Leontýny a ročního syna Olivera. Její manžel Tomáš Plekanec má ještě jedenáctiletého syna Matyáše a osmiletého syna Adama s herečkou a zpěvačkou Lucií Vondráčkovou.