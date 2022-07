Tomáš Matonoha promluvil o práci na pitevně a ideálním prezidentovi

„Moje první profese v životě byla pitevní laborant. Byl jsem tři měsíce na patologii, ale v životě jsem neviděl mrtvolu,“ popisuje Tomáš Matonoha v letním dílu talkshow Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka.

„Dřív všechno trvalo dlouho, se vším bylo obrovské zpoždění. Na tom pracovišti už mi vznikl pracovní úvazek, ale ještě to nebylo v provozu. Primář říkal, že se uvidí, ale když se to nebude dlouho otvírat, šoupnou mě jinam. Tak jsem byl tři měsíce na patologii, kde jsem nic nedělal. To je strašný, chodit do práce, navíc na patologii, a nic nedělat,“ vysvětluje herec s tím, že ho zachránila až sametová revoluce.

„Díky tomu, že jsme tam nikdo nic nedělali, se tam založila buňka Občanského fóra a já jsem dělal spojku. A pak mě po třech měsících, kdy si všimli, že opravdu nedělám vůbec nic, šoupli na operační sál. Tam jsem jako sanitář vozil už živé pacienty,“ překvapil vyprávěním o svých raných pracovních zkušenostech Matonoha.

Během rozhovoru také prozradil, koho by si přál za budoucího prezidenta. Coby imitátor má poněkud specifická měřítka. „Třeba bude prezident někdo, o kom nevíme, že se hlásí. Ale kdyby měl řečovou vadu, pro nás amatérské imitátory by to bylo ideální. Pro mě by bylo ideální, kdyby dalším prezidentem byl Karel Schwarzenberg,“ dodává herec se smíchem.