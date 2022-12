Nejsmutnější Vánoce Terezy Brodské. Máma ji opustila a odletěla za Formanem

První roky života prožila Tereza Brodská u své tety, která jí nahrazovala mámu. „Od mých šesti týdnů do šesti let jsem žila u maminčiny nejstarší sestry Blanky, takže to byla mamka Blanka a táta Láďa s bratrancem a sestřenicí. Od druhé třídy jsem bydlela s rodiči a pak jsem zase bydlela s maminkou a Jaromírem Hanzlíkem, takže já ty Vánoce měla takový pestrý,“ přiznala.

Vánoce, které trávila se svou maminkou, pro ni byly kouzelné. „Uměla udělat skvělou atmosféru a uměla skvěle vařit,“ dodala herečka k jejich společným chvílím.

Nakonec to však byla zase Jana Brejchová, kdo své dceři způsobil i nejsmutnější Vánoce. „Když mi bylo třináct let, mamka s Jiřinou Jiráskovou dostaly šanci jet do New Yorku za Milošem Formanem (exmanžel Jany Brejchové – pozn. red),“svěřila se po letech Tereza Brodská, jejíž tatínek byl herec Vlastimil Brodský.

„To bylo ještě před revolucí, takže toho využily a jely tam. Bohužel to vyšlo přes Vánoce a zůstaly tam asi měsíc a půl. To byly takový smutný Vánoce, když jsem to trávila jen s tatínkem, dědou a babičkou, ta máma mi tam chyběla,“ dodala.

Tereza Brodská před pár týdny představila a pokřtila knihu Moje máma Jana Brejchová, kde zachytila příběh herečky Jany Brejchové. Vypráví o spolupráci s filmovými kolegy, kteří byli součástí její profesní kariéry a někdy i osobního života. Čtenáři se setkají s režiséry Jiřím Krejčíkem či Milošem Formanem a nahlédnou do zákulisí natáčení s herci jako Pierre Brice nebo Jan Werich. Kniha je současně neobvykle otevřenou výpovědí o soukromí slavné herečky, o jejích partnerech a komplikovaných rodinných vztazích.