Sledoval jste teď v televizi seriál Devadesátky o divokých dobách po revoluci?

Určitě, a líbilo se mi to. Většina detektivních seriálů je mimo realitu, a tady to bylo udělané výborně. Byla to převratná doba, společensky, z hlediska kriminality, i co se televizí týče. Pro mě to byla nejlepší profesní doba, zlatá devadesátá léta.

Takových situací bylo víc, stal jsem se víceméně majetkem národa. Chodily i zamilované dopisy, jedna paní mi přinesla do televize živou husu. Zbyněk Merunka bývalý moderátor Televizních novin na Nově