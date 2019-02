Čtvrtstoletí TV Nova. Na začátky zavzpomínají v Rozstřelu jeho aktéři

„Cítíte to napětí? To začínají první Televizní noviny stanice Nova. Jsme konečně tady, držte nám palce.“ Tak zahájil 4. února 1994 vysílání Novy historicky první moderátor tamní zpravodajské relace Zbyněk Merunka. O své tehdejší pocity se nyní podělí jako host diskusního pořadu Rozstřel.

Spolu s Merunkou do studia přijde Jan Vávra, který ho na Novu přivedl. Vávra byl šéfredaktorem zpravodajství mezi lety 1994 a 1999, mimo to v té době moderoval nedělní pořad 7 čili Sedm dní především o politických událostech uplynulého týdne. Pořad se vysílal až do roku 2006, později pod názvem Sedmička.

Společně se pokusí přiblížit rozjezd televize, která si stále drží svou popularitu a pravidelně obsazuje první příčku v žebříčku sledovanosti. Řeč by měla přijít i na to, jak Vávra s Merunkou nahlížejí na současný formát televize a jaký je jejich názor na její směřování v poslední době.

Oba hosté mimo jiné také odpoví na to, jak se připravovalo tehdejší “novácké” zpravodajství a další nové formáty. Vrátí se k tomu, co bylo tehdy zcela nové, co bylo možné v té době a co už by naopak zcela jistě nebylo možné dnes.