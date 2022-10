Antidepresiva jsem považovala za selhání a prohru, říká Kristina Kloubková

Co se vám honí hlavou, když máte v živém přenosu v hlavních zprávách připojeného politika, ten se hodně rozpovídá, nejde ho zastavit a minuty ubíhají?

Stává se, že politik se nejen rozpovídá, ale navíc odpovídá na něco jiného, než jsem se ptala. A já si říkám: „O čem to mluví? Mám se zeptat ještě jednou?“ V uchu se mi mezitím ozve: „Dej další otázky.“ Zažila jsem, že Martin Pouva se zeptal a politik odpověděl na něco úplně jiného. Martin dal stejnou otázku. A pán na to: „No vždyť vám to říkám...“ A zopakoval přesně totéž co předtím. Ale vůbec to nebyla odpověď na tu otázku.

Mám pocit, že ženy přestaly být ženami, muži nejsou muži. Snažíme se všichni dělat všechno a ve všem být dokonalí.