Já byl v Česku takový první youtuber, říká Vladimír Železný

Co vlastně poslední roky děláte?

Posledních dvacet let se věnuji cestování a focení. Možná se budete divit, ale právě fotografování byla odmalička moje vášeň. Jeden čas mě to dokonce i živilo.

Ale...?

Jelikož jsem perfekcionista, vždy když něco dělám, snažím se dosáhnout toho nejlepšího možného výsledku. Nebo přinejmenším dosáhnout někam, kam až je mi dáno. Když jsem vedl televizi, chtěl jsem, aby byla nejlepší. Podobně když jsem založil vinařství Tanzberg, bylo mým cílem také vyrábět to nejlepší víno. No a podobně to mám i s focením. A myslím, že se mi v jednom velmi specifickém fotografickém oboru podařilo dostat mezi absolutní špičku.