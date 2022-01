Markéta Plánková hraje poprvé v Plzni, exceluje v americkém muzikálu

„Za ty necelé dva roky se samozřejmě odehrálo několik událostí. U nás se například Kamila Kikinčuková stala dvojnásobnou maminkou, a tím pádem do hlavní role Sonii Walskové naskakuje skvělá herečka a zpěvačka Markéta Plánková. Myslím, že společně s Radkem Zimou si na dvě a půl hodiny zcela podmaní publikum,“ vysvětluje změny umělecký šéf divadla Jiří Bláha.

Plánková však není jedinou novou tváří Pluta. „Jeden ze dvou vnitřních hlasů Radka Zimy nově hraje Matěj Merunka, syn populárního moderátora Zbyňka Merunky,“ doplňuje Bláha.

Režie humorného a láskyplného příběhu oceňovaného hudebního skladatele Vernona Gershe a ambiciózní textařky Sonii Walskové se i tentokrát ujal herec Pavel Kikinčuk.

„Musel jsem si sám připomenout, jak jsme to před dvěma lety vlastně dělali. Hlavně tehdy jsme to zkoušeli skoro tři měsíce, teď jsme na to měli všeho všudy čtrnáct dní. Markéta Plánková je skvělá herečka. Je to zase trochu jiné, než když hlavní roli hrála Kamila. Ale každopádně všechno v dobrém,“ říká s úsměvem Kikinčuk.

Představitelka hlavní role Markéta Plánková je známá například ze seriálů První republika nebo Ordinace v růžové zahradě.

„Text Leona se mi dostal do rukou už při studiu na DAMU a už tenkrát se mi moc líbil. Říkala jsem si, že by bylo fajn, kdybych si někdy takový muzikál mohla zahrát. A vidíte, sny se plní,“ popisuje svůj vztah k muzikálu Markéta Plánková.

Zkoušení bylo podle jejích slov velice intenzivní a velice náročné. „Ale mám bezvadné kolegy, kteří se mnou mají velkou trpělivost,“ dodává herečka, pro kterou je role v muzikálu Každý má svého Leona prvním setkáním s plzeňským jevištěm.

Každý má svého Leona Muzikál nese v originále název They‘re Playing Our Song.

Autory jsou Neil Simon, Martin Hamlisch a Carol Bayer Sagerová.

Příběh vypráví o seznámení úspěšného hudebního skladatele a začínající textařky, kteří si k sobě hledají cestu.

Diváci mají možnost ho vidět v neděli 23. ledna.

Radek Zima se do role vrací po dvou letech. Ten hraje kromě Pluta také v pražském Divadle Kalich. „Pro mě je někdy jednodušší dojet do Plzně do Pluta, než jezdit s Divadlem Kalich zájezdová představení. Navíc je to tak, že i za dobrým jídlem si rád někam zajedete a to platí i u Pluta,“ říká Zima.

„Jsem ráda, že jsme se dočkali znovuobnovení tohoto krásného komorního muzikálu u nás v Plutu. Společně s muzikálem My Fair Lady je to náš nejdražší uváděný titul,“ prozrazuje principálka Divadla Pluto Jindřiška Kikinčuková.

Ta si hlavní roli Sonii Walskové sama zahrála, a to v době svého angažmá v Divadle Josefa Kajetána Tyla.