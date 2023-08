Řeší barvu vlasů, alkohol i tréninky. Páry StarDance čeká velká dřina

DARIJA PAVLOVIČOVÁ A DOMINIK VODIČKA

Jaký byl váš dojem z prvního společného setkání?

Darija Pavlovičová: Super, jsem nadšená. Dominika jsem si přála nejvíc ze všech.

Dominik Vodička: Jsem nadšený. Lehce jsem vydedukoval, kdo by to mohl být a jsem rád, že to je zase umělecká duše, kterou můžu ve StarDance vést.

Jak reagovalo vaše okolí, když se dozvědělo že budete hvězdou letošního ročníku StarDance? A už jste musela pro účast v soutěži něco obětovat?

Darija Pavlovičová: Lidé v mém okolí na moji účast ve StarDance reagovali na velmi pozitivně. Byli z toho nadšení a všichni už se ptají, jestli trénujeme, jestli jsem nervózní a kladou další podobné otázky. A obětovat jsem musela dovolenou. Ale doufám, že ji ještě někam mezi natáčení seriálu To se vysvětlí, soudruzi a StarDance vměstnám.

Jak bude vypadat váš první trénink s Darijou Pavlovičovou? A jak bude znít vaše první rada, instrukce?

Dominik Vodička: První věc, kterou začneme zkoušet, budou točky. Tak začínám se všemi tanečnicemi, protože točky jsou základ všeho. A pak si musíme vysvětlit celý plán pro soutěž. Jak všechno a v jakém režimu funguje a musím Dariju zasvětit do toho, co StarDance celkově obnáší. Jsem v této soutěži poněkolikáté, tak už mám vypracovaný svůj osvědčený systém. Co a kdy je potřeba připravit, nazkoušet, kdy přicházejí krize. A poradit různé fígle.

Darija Pavlovičová Filmová, televizní a divadelní herečka, rodiče pocházejí z Běloruska a Litvy. Hrála v pohádce O léčivé vodě nebo v seriálu Zločiny Velké Prahy.

Nejnověji ji diváci mohou znát třeba z úspěšného seriálu České televize Kukačky a právě natáčí další seriál To se vysvětlí, soudruzi.

První účastnice StarDance, která se narodila po roce 2000.

Jejím znamením je Štír.

Dominik Vodička Tanečník, choreograf a trenér. Několikanásobný medailista z mistrovství republiky v latinskoamerických a standardních tancích. Držitel ceny Thálie v kategorii Tanec a pohybové divadlo.

V roce 2019 StarDance vyhrál společně s taneční partnerkou Veronikou Khek Kubařovou.

V roce 2021 tančil se zpěvačkou Terezou Černochovou.

Narozen ve znamení Panny.