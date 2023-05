StarDance jsem se děsila. Mám malé cíle, přežít ve zdraví, říká Kubelková

Česká televize nabídne divákům na podzim již dvanáctou řadu Stardance. Jak jste reagovala, když vám přišla nabídka zúčastnit se?

Samozřejmě že jsem se nejdřív zděsila. Lekla jsem se, orosila jsem se, stáhl se mi žaludek, začaly mě bolet všechny svaly na těle. Protože vím, že to je velmi náročné. Ale vlastně možná tím, že mě to zastihlo loni během léta na dovolené a měla jsem pocit, že jsem odpočatá, takže jako proč ne? Když jsem si později uvědomila, že jsem na to kývla v době, kdy už jsem měla rozjetý pracovní proces, tak jsem si pro sebe uznala, že to bude náročné.

StarDance je neskutečný dril, co od toho vnitřně očekáváte?

Přiznám se, že z toho mám zatím trošku strach. V únoru jsem si nešťastně vykloubila rameno, takže jsem stále v procesu rehabilitace. Tak jsem opatrná a trošku se bojím, aby mě to nelimitovalo. Abych se nebála těch pohybů a tak. Mám velmi, velmi malé cíle: Chci přežít ve zdraví.

To je takové hezky skromné. Pro další sérii StarDance už byli představeni i tanečníci a tanečnice. Zavadila jste už třeba jen okem o někoho, s kým by se vám příjemně fungovalo?

Vůbec netuším. Já si myslím, že tohle nemá smysl řešit. My sami nevíme. Setkáme se až na kameru a uvidíme.

Předchozí, jedenáctou řadu StarDance v roce 2021 vyhrál herec Jan Cina a Adriana Mašková. Sledovala jste v uplynulých letech tuto taneční soutěž? „Nakoukala“ jste si, co všechno to obnáší?

Přiznám se, že jsem neměla úplně čas sedět u každého dílu. Ale samozřejmě pár dílů StarDance jsem viděla. Takže vím, že to umí být velká krása a že za tím je obrovská spousta dřiny.

Došlo u vás před startem tréninků k nějaké úpravě cvičení nebo jídelního plánu?

Před únorem jsem se pustila do toho, že jsem začala cvičit víc než obvykle, abych přece jen měla trošku náskok. A pak přišlo to zranění ramene. Šest týdnů jsem měla zafixovanou ruku a nemohla jsem s ní vůbec hýbat. Teď se pomalu, ale jistě začínám rozhýbávat.

A co vaše celková flexibilita, jak jste na tom?

No, to uvidíme. (smích)