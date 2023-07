Chlopčíka ve StarDance zaujali Valenta a Kuchařová, Genzera rozplakal Cina

Zdeněk Chlopčík (v porotě od roku 2006)

Porotcem StarDance jste od prvního ročníku. Co jste si v roce 2006 od této soutěže sliboval?

Vždycky, když dostanu takovou příležitost, je to pro mne výzva. Musím přiznat, že první ročník byl stres: poprvé před kamerou, přímý přenos, něco říct. Ale každý další a další ročník si užívám, i teď už se těším na ten dvanáctý.

Co jako porotce oceníte na tanečním výkonu někoho, kdo začal trénovat teprve nedávno?

Už jenom to, že se do soutěže člověk pustí, je ochotný obětovat volný čas a s tím co neumí, se postavit před publikum a diváky. Obdivuji to, což ale není můj úkol. V soutěži jsem jako porotce, tudíž proto, abych hodnotil.

Iva Langerová a Aleš Valenta (2007) Taťána Kuchařová a Jan Onder (2013)

Jak by zněla vaše nejzásadnější rada pro všechny soutěžící ve StarDance?

Nestresovat se a zůstat v klidu. StarDance za jedenáct ročníků prošlo téměř sto párů.

Která dvojice pro vás zazářila nejjasněji?

Skvělých soutěžících bylo na parketu opravdu hodně. Za mě nejlepší Aleš Valenta a Taťána Kuchařová.

Z vašeho kolegy v porotě Jana Tománka se letos opět stane soutěžící. Vy byste šel do takové „výměny rolí“?

Z časových důvodů ne. Ale samozřejmě by mě to lákalo.