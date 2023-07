Premiéra v přímém přenosu a za týden zas, říká Dasha o stresu a StarDance

Jaký vztah vás pojí s Felixem Slováčkem, který letos oslavil osmdesátku?

Především dlouholetý. Felix pochází ze Zlína a dokonce, jak bylo řečeno na narozeninovém koncertě, narodili jsme se ve stejné porodnici. I když on ve Zlíně, já v Gottwaldově. Navíc on byl generace mého tatínka a měli stejný vkus na muziku a úplnou náhodou se stalo, že když jsem začínala zpívat v Praze, tak jsme s Felixem na sebe někde narazili. Od té doby s ním příležitostně spolupracuju.

Co myslíte, že znamená pro českou kulturní sféru a scénu?

Je obrovské muzikantské srdce, ještě takové to pravé řemeslo. Víte, co je „nejhorší“? Že je pořád v úžasné formě! Pořád je stejný. Myslím, že je pro nás všechny, i ty mladší umělce, velkou inspirací. Mít tolik energie v jeho věku? To je super!

Pojí se vám s ním konkrétně nějaký zážitek?

Nemám asi žádný, který by mohl zaujmout, ale určitě jsme zažili i spoustu legračních situací. Je toho spousta, protože s námi jezdil i na turné s Karlem Gottem. Jeli jsme spíš ty muzikantské fóry. Večírky nějaké také byly. Ale nic výrazného, co byste chtěli slyšet, teď nemám.

Kdo dokázal ženě vyseknout lepší poklonu, kdo byl větší kavalír? Karel Gott nebo Felix Slováček?

Záleží na ženě, co vyžaduje. Mně třeba by sedlo vyjádření Karla Gotta. Byl takový noblesnější. Felix je prostě chlapík, který se s tím nepáře. Má přímější slovník. Ale mně vyhovuje ta tajemnější, noblesnější cesta, kterou měl Karel.

Letos bude na obrazovkách České televize další řada StarDance. Můžeme těšit i na vás?

Ano, stále jako součást kapely. Už je to potřinácté? Pokolikáté je vlastně StarDance?

Podvanácté.

Děkuju. Sama to nevím, to je ostuda. Tak podvanácté coby součást kapely. Těšíme se na to moc, protože to je pro nás úplně nejlepší projekt.

V čem je to vzrušení ze StarDance jiné, než vystoupení po divadlech?

Tam je to větší tlak, stres, protože každý týden je přímý přenos, na který se tvoří originální nové věci. V podstatě proběhne premiéra v přímém přenosu a příští týden to máte nanovo. V divadle jedete aspoň ty reprízy a už to není takový stres. Navíc tohle je televize, což je opravdu stresovější záležitost.

Co cizojazyčné texty?

To právě se mi docela líbí, protože díky tomu se třeba naučíte portugalsky, francouzsky, čínsky a tak.

Takže z vás je potom díky StarDance lingvistka.

Za ty roky jo. Ale ne… Jsem docela dobrý sluchař a samozřejmě to ještě navíc většinou konzultujeme s někým, kdo je opravdu rodilý mluvčí. Ale je to dobré. Vždycky si říkám: Tak portugalština, ta se mi tak líbí, že se ji budu učit. No, ale asi až v důchodu, protože na to nemám čas. (smích)