Díky staršímu synovi tady máma ještě je, říká Stašová o nemoci Bohdalové

„Strašně děkuju mým synům, a především staršímu Markovi, protože máma je tady hlavně díky němu. Marek s ní spal na jednotce intenzivní péče a dával jí na pusu kyslík, který si ona nechtěně strhávala. Takže díky Markovi je tady máma,“ řekla pro pořad Showtime na CNN Prima News Simona Stašová.

Jiřina Bohdalová bojovala začátkem roku s plicní embolií, jak herečka se svým lékařem Petrem Neužilem prozradili před pár dny, tedy skoro po půl roce. Podle Simony Stašové nechtěli veřejnost o vážné zdravotní komplikaci zprvu informovat, ale pak se rozmyslela. „Jsem ráda, že je to venku a jsem velmi ráda, že jste nás nechytli v té době. To je hrozně důležité, protože co bychom vám tehdy říkali? Jak nám je? Jak je mámě?“ řekla Stašová na benefiční akci Cihla.

Jiřina Bohdalová musela kvůli svému zdravotnímu stavu zrušit letošní divadelní sezonu. Jestli se v té příští vrátí na jeviště, se rozhodne po divadelních prázdninách.

Příčinou plicní embolie byly hereččiny předchozí zdravotní problémy. Jiřina Bohdalová si už loni v listopadu bolestivě hnula páteří a kvůli zlomenému obratli měla problémy s chůzí. Jistý čas kvůli chřipce strávila v nemocnici na kapačkách. Několik let také trpí rozedmou plic.

O potížích herečky před pár dny promluvil i primář pražské Nemocnice Na Homolce Petr Neužil. „Došlo k situaci, kdy byla opravdu těžce nemocná. Začátkem roku 2023 prodělala plicní embolii a byly to dva týdny, kdy jsme o ni bojovali, kdy ona taky prošla určitým peklem a ta silná osobnost a její kořínek, ona má nezdolnou energii, nám pomohla dostat ji z kritického stavu a je ve vynikající kondici,“ uvedl lékař.