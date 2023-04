Nebylo mi dobře, ale překonala jsem to, říká Bohdalová. Oslaví 92. narozeniny

Jiřina Bohdalová letos musela zrušit svá vystoupení v divadle kvůli zdravotním problémům, které ji provázely od začátku zimy. V listopadu si bolestivě hnula páteří a kvůli zlomenému obratli měla problémy s chůzí. Jistý čas pak kvůli chřipce strávila v nemocnici na kapačkách.

„Nebylo mi dobře, to je pravda, překonala jsem to díky panu profesoru Petru Neužilovi, který se o mě staral, tomu musím tady poděkovat. A není to proto, že jsem Bohdalová. On to dělá opravdu pro všechny,“ říká vděčně na adresu primáře kardiologického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce.

Zima tak pro ni byla náročnější než jindy, i když toto roční období neměla nikdy v oblibě. „Já když překonám zimu, tak pak je to vždycky žrádlo,“ říká herečka, která už znovu dostává nabídky k práci.

Jiřina Bohdalová v Show Jana Krause

„Teď už mi několikrát volal Milan Kňažko, jestli už bych nehrála. Je to hra jen o dvou lidech, jmenuje se to Gin Game a je to opravdu roztomilá komedie. Ještě navíc tam tančíme rokenrol,“ přibližuje divadelní hru, ve které vystupuje v Divadle Na Jezerce s o patnáct let mladším kolegou.

S návratem do divadla ale na radu lékařů ještě chvíli počká. Raději se bude věnovat rekonvalescenci na své chalupě v Českém ráji. „Já to tam miluju a dělám si tam skoro všechno sama,“ prozrazuje Jiřina Bohdalová a s nadšením vykládá, jak si sedne na svůj oblíbený traktůrek a seká trávu.

Technickým vymoženostem se nebrání, má i robotický vysavač. „To mi koupil vnuk Vojtíšek, a já jí říkám Máňa,“ líčí vesele. „A Máňa v devět hodin – to mě fascinuje – se prostě odloupne a jde a uklízí. To je neskutečný,“ žasne herečka, ačkoli z rychlého technologického pokroku má spíš obavy. „Tomuhle tomu já říkám, že bude brzy konec světa. Nějak se mi toho zdá moc a jde to rychle,“ říká trochu pochmurně s tím, že i když je v podstatě optimistka, poslední dobou ji podobné černé myšlenky napadají častěji.