Simona Stašová po roce a půl promluvila o smrti svého otce Břetislava Staše

„Bylo to před Vánocemi a já nechtěla kazit lidem náladu tím, že mám smutek. Tak jsem to pojala jako čistě soukromou záležitost. Naposledy jsme se viděli 8. prosince 2021, byla jsem za tatínkem jako vždy, popovídat si, přinést mu, co potřeboval. Nic nenaznačovalo, že se vidíme naposledy. Jen pár hodin na to zemřel,“ cituje Blesk Simonu Stašovou.

Vědec v listopadu 2016 prodělal nejspíš mozkovou příhodu. V nemocnici tři dny bojoval o život. Když se z toho dostal, objevily se u něj příznaky Alzheimerovy choroby.

Herečka otce přestěhovala z Ostravy do Prahy. Poslední roky pak žil v Kunraticích v Alzheimer centru, kde ho dcera i exmanželka navštěvovaly.

O svém otci herečka promluvila i letos v lednu pro týdeník Téma. „Vždycky jsem říkala, že táta i máma se narodili jako dvě lokomotivy a já jsem ten jejich vlečňák. Ale jsem šťastný vlečňák. Oba jsou tak silné a rozdílné osobnosti, že jsem vděčná osudu, že jsem jim mohla být tolik času nablízku. Oba jsou osobnosti inspirativní pro ty druhé, kteří mají chuť být jim nablízku a nechat se obohatit. Jak ráda opakuju, oba posedlí svým povoláním. Takové osobnosti vás prostě ovlivní, ať už chcete, nebo ne,“ prohlásila.

„A na můj život měli oba obrovský vliv. Každý z nich měl úplně jiný, ale oba velikánský. Jsem vděčná životu, že i s mými rodiči jsme si stačili všechno říct, že nemáme žádné mezery, jež bychom neměli zaplněné. Chce to pochopitelně dobrou vůli toho ‚vlečňáku‘, který je zapojený za těmi ‚lokomotivami‘, a tu já mám,“ dodala.