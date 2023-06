Bohdalová v lednu bojovala o život. Měla jsem plicní embolii, prozradila

„Měla jsem velké problémy. Plicní embolii,“ prozradila Jiřina Bohdalová v pořadu Showtime s tím, že za svůj život vděčí primáři pražské Nemocnice Na Homolce Petru Neužilovi. „Já tomu říkám, že mě vyškráb. Takže mu ještě jednou děkuji,“ uvedla herečka, kterou s uznávaným českým kardiologem pojí už osobní přátelství.

„Náš vztah není klasickým vztahem pacient–lékař,“ potvrzuje Neužil. „Ale došlo k situaci, kdy byla opravdu těžce nemocná. Začátkem roku 2023 prodělala plicní embolii a byly to dva týdny, kdy jsme o ni bojovali, kdy ona taky prošla určitým peklem a ta silná osobnost a její kořínek, ona má nezdolnou energii, nám pomohla dostat ji z kritického stavu a je ve vynikající kondici,“ uvedl lékař.

Příčinou plicní embolie byly její předchozí zdravotní problémy. Jiřina Bohdalová si už loni v listopadu bolestivě hnula páteří a kvůli zlomenému obratli měla problémy s chůzi. Jistý čas kvůli chřipce strávila v nemocnici na kapačkách. Několik let také trpí rozedmou plic.

„Ta páteř byla ten spouštěcí mechanismus, protože se nemohla pořádně hýbat, neměla kondici, trpěla bolestí. My jsme to řešili s neurology. Ale bohužel to vedlo k té plicní embolii,“ vysvětlil profesor Neužil.

Jiřina Bohdalová musela kvůli svému zdravotnímu stavu zrušit letošní divadelní sezonu. Jestli se v té příští vrátí na jeviště, se rozhodne po divadelních prázdninách.