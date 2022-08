Kdybych tu už nebyla, tak mi to nevadí, překvapila zpěvačka Šárka Rezková

Jak byste reflektovala svůj současný život?

To nechcete vědět, viďte? (smích) Žiju, jak se dá. Ostatně jako my všichni. Mám pocit, že se celý svět zbláznil. Některým věcem nerozumím. Buď je to stářím, že už blbnu, nebo tomu nechci rozumět. Žiji tak nějak normálně a sžívám se s novými věcmi, které tady dříve nebyly. Asi máme teď všichni svých starostí dost. I když musím říct, že občas se nám vloudí do života i nějaké radostné chvilky.

Dlouho jste žila v Nizozemsku. Dá se říci, že jste už trvale usazená v Česku?

Trvale usazená nejsem a nikdy nebudu. V Čechách jsem nastálo už tři roky. Když se to tady všechno začalo měnit a přišly různé války a podobně, tak jsem si říkala, jestli by nebylo dobré třeba žít v Německu. Ale myslím si, že už bych měla být zakořeněná tady.

V jednu dobu byl váš osobní život hodně přetřásán v bulváru. Jste po rozchodu s bývalým partnerem Miroslavem Kolodziejem, se kterým jste byli 18 let, nově zamilovaná?

Nechávám věcem volný průběh. Nejsem zamilovaná, nečekám na žádnou lásku, nikoho nehledám. Nejsem smutná. Snažím se žít tak, jak se dá. Ostatně musím říct, že moji kluci, tři synové, mi dělají radost. Náš benjamínek Mínek Brabec, ten nejmladší, kterému bylo devatenáct, konečně úspěšně dokončil ročník. Předtím totiž rupl, zmetek jeden. Tak proč bych se neradovala?

Šárka Rezková s manželem Jiřím Brabcem (14. prosince 2002)

Promítáte si někdy svou minulost a říkáte si, že jste musela být opravdu silná žena, když jste vše zvládla? Obdivujete se někdy za to?

Podívejte se, já se neobdivuju. Já si říkám, že by to zvládla každá žena. Já jsem se s tím musela popasovat po svém, i když mi to trošku nalomilo zdraví. Ale to se bohužel tak někdy stane. Neberu to tak, že jsem statečná, nebo odvážná. Zkrátka v tu danou dobu jsem dělala věci, o kterých jsem si myslela, že jsou v tu chvíli nejlepší.

Jak moc divoká byla vaše devadesátá léta?

To se ani neptejte. Jo, jo, byla divoká. Ale zase až tak divoká ne. Pochlubím se jednou věcí. Já se tedy moc nechlubím, ale zrovna v 90. letech lámal můj hit Borůvková, který se mnou půjde tedy až do důchodu, šest týdnů v hitparádě zpěváka Michaela Jacksona na rádiu Frekvence 1. Když jsem se to dozvěděla, tak mě to velmi potěšilo, že i já a moje maličkost válcovala takový fenomén té doby.

A můžete být pyšná i na to, že jste ho přežila.

Nevím, jestli jsem na to pyšná. Myslím, že je možná dobře, že má klid, že se toho dnešního dění nedožil. Mně by vůbec nevadilo, kdybych tu nebyla. Je to strašné, co říkám. Ale je to ode mě hodně upřímné. Vím, co říkám.