Devadesátky byly super doba, shodly se celebrity na oslavě éry Discolandu

„Bylo to bezvadné, devadesátky byly skvělé. Byla i výborná muzika, hrála jsem tehdy s OK Bandem a později jsem přešla na sólovou dráhu, bylo to super,“ vzpomíná Marcela Březinová, která se dnes kromě zpěvu věnuje i výuce na Mezinárodní konzervatoři Praha.

Na akci nechyběli ani Maxíci, někdejší Maxim Turbulenc. „Musíme říct, že to bylo tehdy naprosto fantastické a žijeme z toho dodneška. Devadesátá léta, to byla diskotéková divoká doba. Hráli jsme i v Discolandu. Byli jsme mladí, krásní, pohotoví,“ smějí se členové skupiny.

„Byly i peníze na videoklipy, dělali jsme rozhovory v Esu s Terezkou Pergnerovou, celkově to byla pecka. Pokračujeme stále v tom, co děláme, vydáváme cédéčka a vystupujeme. Už jsme na hudební scéně osmadvacet let. Teď už si trochu připadáme jako takoví retro dědci,“ dodávají.

Akce v pražském Retro Music Hall na Vinohradech připomenula fungování známé diskotéky, libeňského Discolandu Sylvie. Vzpomínkového večera, který zorganizoval DJ Uwa, se zúčastnily osobnosti 90. let, které na libeňské diskotéce buď vystupovaly, nebo se tam chodily bavit.

„Devadesátá léta byla famózní. Přišlo sem něco, co tu nikdy nebylo. Mohlo se tehdy úplně všechno. Nebyly zábrany, nebyly vytvořené jakékoliv paragrafy ani zákony. Když to řeknu v uvozovkách, mohl jsi dělat co jsi chtěl a jak jsi chtěl,“ popisuje DJ Uwa.

„V dubnu je to třicet let, co se otvíral Discoland Silvie. Pro někoho doupě neřesti, pro někoho doupě zábavy. Pro mě to bylo srdcové v tom, že jsem tam vyrůstal a první dva roky jsem tam vystupoval opravdu každý den. Zažil jsem tam tisíce mejdanů a vydělal nějakou tu korunu. Poznal jsem hodně dobrých lidí, přátel a známých, se kterými jsem dodnes ve spojení,“ říká.

Datum 7. dubna, které zvolil pro rozlučkovou párty s devadesátkami, je výročím osmadvaceti let od smrti manželky Ivana Jonáka, Ludviky, která byla zavražděna. „Byl jsem s Ivanem dobrý známý, vídali jsme se pravidelně v podniku, dokonce jezdil i k mojí mámě na oběd. Udělal jsem proto takovou vzpomínkovou párty. I kvůli Ludvice. Vzdávám tím hold lidem, kteří tu už nejsou a uvedli mě do světa diskoték,“ vysvětluje.

To, že Discoland Silvie změní svoji funkci, mu je líto. „Je to ale tak, že každá diskotéka má svou životnost. Že tu budova Discolandu nebude, mě na jednu stranu mrzí, na druhou stranu to někdo koupil a má s tím nějaký záměr. Mají tam vzniknout mimo jiné i nové byty,“ říká DJ Uwa, vlastním jménem Uwe Vaník.

Na párty nechyběla ani Jana Vaníková, maminka DJ Uwy, která popsala, jaký vztah měla s Jonákem a prozradila, že k nim domů pravidelně a rád chodil na obědy.

„Ivan Jonák měl nejraději svíčkovou, tu miloval. Když přišel poprvé k nám domů, sedl si do křesla a to pod ním zakřupalo, jak byl mohutný. Říkala jsem mu, že nám tam všechno rozláme. Opáčil, ať se nebojím, že nám koupí nové. Pak šli se synem natáčet muziku. Já jsem jim přinesla přibližně třináct chlebíčků na míse, Ivan se do nich pustil a kromě jednoho všechny snědl,“ vzpomíná Vaníková na Jonáka.

Discoland Sylvie (1993)

„Pak už bylo pozdě večer a já chtěla jít spát, tak jsem se ho ptala, jestli mám začít otvírat okna a začít si oblékat noční úbor, protože to u nás děláme, když chceme vyhodit hosty,“ směje se.

„Brala jsem ho jako synova zaměstnavatele, postavil ho na nohy. Uwa se mu pak odvděčil tím, že když ho pustili z vězení, tak se o něj postaral a vzal ho do světa. Co se týká jeho odsouzení, probírala jsem to se synem ze všech stran a moc nevěříme, že byl vinný. Znala jsem i Ludviku a vím, že Jonák ji strašně moc miloval,“ dodává Jana Vaníková.

Akce v pražském klubu Retro Music Hall se zúčastnili například také Jonákova milenka přezdívaná Jahůdka, podnikatel Jan Kočka, zpěváci Michal David a Richard Sacher, zpěvačka Šárka Rezková, DJ Patrik Rokl, herečka a moderátorka Michaela Dolinová, moderátor a producent Petr Lesák nebo módní návrhář Osmany Laffita s manželem Guyem.